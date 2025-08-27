Filmfest von Venedig: George und Amal Clooney zeigen sich den Fans

Die Filmfestspiele von Venedig ziehen wie jedes Jahr die großen Stars an. Den Auftakt machen dieses Mal George und Amal Clooney.

In Venedig haben die Filmfestspiele begonnen, und wie jedes Jahr reisen zahlreiche Stars nach Italien. Den Auftakt machten diesmal George Clooney (64) und seine Frau Amal (47), die bereits bei ihrer Ankunft in der Lagunenstadt gesichtet wurden. Clooneys neuer Film "Jay Kelly" feiert dort Premiere.

Die Clooneys genießen Venedig in sommerlichen Looks

Bilder des Hollywoodstars und der Anwältin zeigen die beiden in Venedig in sommerlichen Looks. Der Oscargewinner trägt darauf Sonnenbrille, ein schwarzes Poloshirt mit kurzen Ärmeln und eine beige Hose, die er mit einem braunen Gürtel kombinierte, der farblich auf seine Wildleder-Schuhe abgestimmt war.

Amal Clooney erschien in Venedig in einem gelben, figurbetonten Neckholderkleid, von Balmain stammt. Die 47-Jährige vervollständigte den Look mit weißen Pumps, einer großen Sonnenbrille und einer kleinen weiß-goldenen Handtasche. Ihre dunklen Haare trug sie offen mit Seitenscheitel und zu großen Locken gestylt.

Venedig ist für George und Amal Clooney ein besonderer Ort. Das prominente Paar, das am Comer See in Italien auch ein Anwesen besitzt, hat 2014 in der Lagunenstadt geheiratet. Drei Jahre später wurden die beiden Eltern der Zwillinge Alexander und Ella.

Weitere Stars sind bereits vor Ort

Amal und George Clooney sind Medienberichten zufolge nicht die einzigen Stars, die bereits für das Filmfest in Venedig eingetroffen sind. Adam Sandler (58) soll ebenfalls bei seiner Ankunft gesehen worden sein. gut gelaunt, als sie ihren Fans zuwinkte. Die beiden Schauspieler sind neben George Clooney in "Jay Kelly" zu sehen. Der Film wird im Hauptwettbewerb um den Goldenen Löwen gezeigt. Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig laufen dieses Jahr vom 27. August bis zum 6. September.