Filip Pavlovic: Ex-Dschungelkönig will Kampfsportler werden

Filip Pavlovic strebt offenbar einen Karrierewechsel an. Vom Reality-Star will er zum Kampfsportler werden. Sein Talent dafür bewies er schon vor Jahren - sehr zum Leidwesen von Paul Janke.

Filip Pavlovic fühlt sich nicht nur im Trash-TV-Kosmos wohl. Auch der Boxring hat es ihm angetan.

Vom Busch zurück in den Ring, von verbalen zu echten Hieben? TV-Persönlichkeit Filip Pavlovic (31), der sich 2022 zum Dschungelkönig krönen lassen durfte, fühlte sich bislang vornehmlich in den einschlägigen Trash-Formaten zuhause. Aber offenbar strebt der 31-Jährige einen Karrierewechsel an, . So wolle er bald als Boxer die Fäuste sprechen lassen - und das sei offenbar erst der Anfang von größeren Kampfsport-Ambitionen.

"Ich steige bald in den Boxring", gibt sich Pavlovic geheimnisvoll. Handelt es sich dabei womöglich nur um eine TV-Show? Diverse Formate, in denen berühmte Persönlichkeiten gegeneinander boxen, gibt es bekanntlich zuhauf. Der Star verfolgt aber offensichtlich sehr wohl größere Ziele im Kampfsportbereich: "Mein Plan ist, dass ich erst mal boxe und schaue, wie ich da zurechtkomme. Im nächsten Jahr kommt mit FMC eine kroatische MMA-Serie nach Deutschland. Wenn ich mich im Ring gut schlage, möchte man mich auf MMA vorbereiten."

Paul Janke bekam sein Kinnhaken-Talent schon zu spüren

Dass er dafür durchaus Talent besitzt, bewies er schon vor rund fünf Jahren. Damals trat Pavlovic, der kurz zuvor als Teilnehmer von "Die Bachelorette" auf der öffentlichen Bildfläche erschienen war, beim "Promiboxen" in Sat.1 gegen Paul Janke (43) an - und schickte den Ur-"Bachelor" in Runde eins und nach nur 90 Sekunden auf die Bretter.