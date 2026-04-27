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Fieser Spruch gegen Howard Carpendale: ZDF-Star erklärt Hintergründe

Howard Carpendale hat am Wochenende einen Gag in der "heute-show" kritisiert. Moderator Oliver Welke nahm dazu nun Stellung.
(ae/spot) |
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Howard Carpendale fand einen Witz über sein Publikum nicht sonderlich lustig.
Howard Carpendale fand einen Witz über sein Publikum nicht sonderlich lustig. © imago / eventfoto54

Der "heute-show"-Moderator Oliver Welke (60) hat mit einem Witz in der Ausgabe vom 24. April für Aufregung bei Howard Carpendale (80) und vielen Fans gesorgt. Nachdem der Schlagerstar sich in einem Video verärgert zeigte, reagierte nun der Satiriker.

"Noch nie einem Howard-Carpendale-Konzert"

Gegenüber "Bild" nahm Welke am Sonntagabend Stellung dazu. Dort erklärte er: "Unser Thema in der Sendung war KI, und in einem Ausschnitt erzählt ein Pflegeroboter einen schlechten Witz. Danach habe ich, versucht, einen noch schlechteren draufzusetzen - hat ja auch geklappt." Dafür habe man einen Schlagersänger gebraucht, den jeder kennt, weshalb die Wahl offensichtlich auf Carpendale fiel. Weiter erklärte der Moderator: "Im Übrigen war ich tatsächlich noch nie bei einem Howard-Carpendale-Konzert. Aber ich wette, dass da wohlriechende Menschen jeden Alters sitzen."

Howard Carpendale: "Sag mal, spinnst du?"

Welke hatte in der Ausgabe vom 24. April einen Witz vorgeschlagen, den ein Pflegeroboter Senioren erzählen könne. "Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert", lautete dieser.

Oliver Welke moderiert seit 2009 die ZDF-Satirensendung "heute-show".
Oliver Welke moderiert seit 2009 die ZDF-Satirensendung "heute-show". © imago images/Spöttel Picture

Der Sänger richtete sich daraufhin in einem Instagram-Clip an den Fernsehmoderator: "Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können." Der 80-Jährige fragte: "Sag mal, spinnst du? Warst du bei einem Konzert von mir hast du überhaupt eine Ahnung, wovon du redest?"

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Er forderte Welke auf, selbst einmal vorbeizuschauen. Dann werde er ihm erklären, was Empathie bedeutet. Der Schlagersänger ergänzte: "Und ich verfolge diese Sache, das verspreche ich dir." Erst, wenn sich Welke entschuldige, würde er mit ihm sprechen. Howard Carpendales Sohn Wayne (49) unterstützte seinen Vater auf Instagram. Er kommentierte zu dem Video: "Deswegen lieb' ich meinen Dad. Für das, was er ist. Nicht für das, was er sein will. Schäm dich, Oliver."

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5 Kommentare
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  • MüKi vor 35 Minuten / Bewertung:

    Der Witz geht sowieso weniger auf Kosten von Carpendale, eher auf Kosten der Menschen, die ein Inkontinenzproblem haben. Das ist für die Menschen wirklich oft sehr unangenehm, peinlich, unpraktisch - überhaupt mies. Und dafür kann keiner was. Über diese Menschen schlechte Witze zu machen ist unterirdisch niveaulos. Welke - vielleicht kriegst Du dieses Problem ja auch mal irgendwann im Alter - daß sich nicht nur Wort-Inkontinenz bi Dir einstellt, so wie jetzt - sondern auch Urininkontinenz. Dann kannst Du als "Insider" auch darüber Witze reißen, vorher nicht.

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  • Mallory vor 3 Stunden / Bewertung:

    Lasst doch mal die Kirche im Dorf.....der Witz über die erste Reihe in Konzerten der Flippers, Carpendale etc. ist uralt und zum gäääähhhnen. Carpendale sollte doch darüberstehen und jetzt mimosenhaft kein Fass aufmachen.

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  • Knoedel vor 24 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Mallory

    Das ist kein Witz sondern eine Beleidigung die im wahrsten Sinne unter die Gürtellinie geht.
    Nichts schlimmeres als sich über andere "kranke" Menschen lustig zu machen.
    Wenn da geistig nicht mehr rauskommt, dann sollte die Sendung oder der Moderator abgesetzt werden.

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