Fieser Spruch gegen Howard Carpendale: ZDF-Star erklärt Hintergründe

Howard Carpendale hat am Wochenende einen Gag in der "heute-show" kritisiert. Moderator Oliver Welke nahm dazu nun Stellung.

Der "heute-show"-Moderator Oliver Welke (60) hat mit einem Witz in der Ausgabe vom 24. April für Aufregung bei Howard Carpendale (80) und vielen Fans gesorgt. Nachdem der Schlagerstar sich in einem Video verärgert zeigte, reagierte nun der Satiriker.

"Noch nie einem Howard-Carpendale-Konzert"

nahm Welke am Sonntagabend Stellung dazu. Dort erklärte er: "Unser Thema in der Sendung war KI, und in einem Ausschnitt erzählt ein Pflegeroboter einen schlechten Witz. Danach habe ich, versucht, einen noch schlechteren draufzusetzen - hat ja auch geklappt." Dafür habe man einen Schlagersänger gebraucht, den jeder kennt, weshalb die Wahl offensichtlich auf Carpendale fiel. Weiter erklärte der Moderator: "Im Übrigen war ich tatsächlich noch nie bei einem Howard-Carpendale-Konzert. Aber ich wette, dass da wohlriechende Menschen jeden Alters sitzen."

Howard Carpendale: "Sag mal, spinnst du?"

Welke hatte in der Ausgabe vom 24. April einen Witz vorgeschlagen, den ein Pflegeroboter Senioren erzählen könne. "Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert", lautete dieser.

Oliver Welke moderiert seit 2009 die ZDF-Satirensendung "heute-show". © imago images/Spöttel Picture

Der Sänger richtete sich daraufhin an den Fernsehmoderator: "Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können." Der 80-Jährige fragte: "Sag mal, spinnst du? Warst du bei einem Konzert von mir hast du überhaupt eine Ahnung, wovon du redest?"

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Er forderte Welke auf, selbst einmal vorbeizuschauen. Dann werde er ihm erklären, was Empathie bedeutet. Der Schlagersänger ergänzte: "Und ich verfolge diese Sache, das verspreche ich dir." Erst, wenn sich Welke entschuldige, würde er mit ihm sprechen. Howard Carpendales Sohn Wayne (49) unterstützte seinen Vater auf Instagram. Er kommentierte zu dem Video: "Deswegen lieb' ich meinen Dad. Für das, was er ist. Nicht für das, was er sein will. Schäm dich, Oliver."