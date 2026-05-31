Fiese Spitze bei "Starnacht am Neusiedlersee": Barbara Schöneberger teilt gegen Promi-Gast aus

Bei der "Starnacht am Neusiedlersee" traf Opus-Gitarrist Ewald Pfleger die geballte Schlagfertigkeit von Barbara Schöneberger – bis schließlich Co-Moderator Hans Sigl eingriff.

In Mörbisch am See begrüßten Barbara Schöneberger (52) und Hans Sigl (56) die Zuschauer am Samstagabend zur Live-Übertragung der "Starnacht am Neusiedler See". Mit dabei waren unter anderem der österreichische ESC-Star Cosmó (19), Boney M., Nik P. (64), Marina Marx (35), Peter Kraus (87) und sein Sohn Mike (53) und Opus-Star Ewald Pfleger (71), der gemeinsam mit den Schick Sisters auftrat.

Hans Sigl überrascht mit Gedicht – Schöneberger kontert frech

Das spektakuläre Bühnenbild war für die Zuschauer bereits ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende Seefestspiel-Produktion "Ein Käfig voller Narren" ("La Cage aux Folles"), die am 16. Juli auf der Seebühne Mörbisch Premiere feiert. "Ich tanze nicht im Cancan", stellte Hans Sigl gleich zu Beginn der Show klar – was Schöneberger sehr bedauerte: "Das hätten wir gerne mal gesehen."

Statt einer Tanzeinlage präsentierte der "Bergdoktor"-Star lieber ein selbst verfasstes Gedicht. Poetisch endete sein Vers mit den Worten: "Da ist in meinem Herzen, die Liebe aufgegangen." Schöneberger konterte: "Ich dachte jetzt kommt: 'die Hose ist aufgegangen'." Und ergänzte augenzwinkernd: "Diese zärtlichen Momente hier auf der Bühne, dafür nehmen wir uns Zeit."

Barbara Schöneberger stellt Forderung an "Starnacht"-Zuschauer

Auch für ihr Publikum nahm sich Schöneberger Zeit. Als sie einen Zuschauer mit "Happy Birthday"-T-Shirt entdeckte, fragte sie begeistert: "Bist du hier eingeladen auf einen Geburtstag?" Der Mann verriet daraufhin offenherzig, dass er mit den Tickets für die Show überrascht worden sei.

Lachen auf Knopfdruck: Schöneberger nimmt einen Geburtstagsgast ins Visier. © Screenshot MDR

"Nein! Und jetzt steht die dicke Schöneberger hier neben dir", scherzte die Moderatorin. "Es gibt nichts Schöneres", meinte der Zuschauer. Schöneberger versprach ihm daraufhin einen weiteren Besuch ihrerseits – vorausgesetzt, er lächle während der gesamten Sendung. Und forderte ihn direkt auf: "Es geht jetzt los. Lachen – sehr gut. Schön mitmachen im Gesicht."

Schöneberger lässt Tiroler Musiker eiskalt abblitzen

An Schlagfertigkeit fehlte es Barbara Schöneberger an diesem Abend nicht. Auch der Tiroler Musiker Benny Blank bekam sie zu spüren. Nachdem der Sänger seinen Hit "Sandkornmillionär" performt hatte, plauderte er noch kurz mit der Moderatorin auf der Bühne. Während des Auftritts hatte er sich die lange Hose vom Leib gerissen und stand plötzlich nur noch in einer bunten Badehose auf der Bühne.

Barbara Schöneberger im Gespräch mit dem Tiroler Musiker Benny Blank. © Screenshot MDR

"Das war ja ein Trickkleid", staunte Schöneberger. Und überlegte: "Wenn ich das machen würde …" Er würde sich sehr freuen, betonte Blank grinsend. Doch Schöneberger winkte seinen Kommentar professionell ab und erteilte ihm eine Abfuhr: "Es ist alles auf Spannung genäht – bitte auf keinen Fall zu Nahe kommen!"

Spitze gegen Opus-Star: Sigl greift nach Schönebergers Spruch ein

Auch Opus-Gitarrist Ewald Pfleger nahm sich Zeit für ein Gespräch mit Schöneberger und Sigl. Gemeinsam mit den Schick Sisters nahm er in einer gemütlichen Camping-Kulisse auf kleinen Hockern Platz. "Für dich haben wir die Kühltruhe vorgesehen, Ewald", wies Schöneberger ihn an.

Und warnte: "Du musst ein bisschen mit dem Oberschenkel mit stützen – nicht mit dem vollen Gewicht da drauf. Ich sag's jetzt nur mal so." Es stellt sich die Frage, wie weit ein schlagfertiger Spruch bei einem solchen Event eigentlich gehen darf.

Barbara Schöneberger konnte sich einen fiesen Spruch gegen Opus-Gitarrist Ewald Pfleger nicht verkneifen. © Screenshot MDR

Der Opus-Gitarrist war jedenfalls sprachlos – Hans Sigl griff kurzerhand ein und spielte den Ball humorvoll an Schöneberger zurück: "Kennst du von dir selber, oder?" Dass der Opus-Hit "Live is Life" in Oslo jeden Tag um 16 Uhr von 49 Glocken gespielt wird, nahmen die Beteiligten als dankbare Ablenkung vom Thema. Wobei sich Schöneberger direkt zu ihrer nächsten Stichelei hinreißen ließ: "Für die ärmeren Gemeinden: Spielt einfach einen Song von Dieter Bohlen, braucht's ihr nur drei Glocken."

Barbara Schöneberger spricht über Familienzuwachs

Seit vier Jahren stehen Schöneberger und Sigl bereits gemeinsam als Moderatoren-Duo für die "Starnacht"-Eventreihe auf der Bühne. Und es sollen noch viele weitere folgen, wenn es nach Schöneberger geht. "Wir sind wie eine kleine Familie hier", schwärmte sie über ihr Team. Und ergänzte: "Wir freuen natürlich auch immer, wenn Familienzuwachs dazu kommt. Nicht umsonst bin ich die Mutter-Kompanie."

Einig waren sich beide jedenfalls in einem Punkt, wie Sigl betonte: "Wir genießen das hier und haben jede Menge Spaß." Lange warten müssen die Fans auf das nächste Wiedersehen nicht: Bereits am 10. und 11. Juli stehen Barbara Schöneberger und Hans Sigl wieder gemeinsam für die "Starnacht am Wörthersee" auf der Bühne.