Fescher Trachten-Auflauf: Dirndl-Königin Kinga Mathe lädt zum Jubiläum ein

Ein fesches Fest gab es bei Lodenfrey zum 15. Jubiläum von Kinga Mathe. Die Trachtenabteilung der Dirndl-Marke wurde zum Wiesnzelt.

München - Is scho wieder Wiesn? Die Trachtenabteilung von Lodenfrey verwandelte sich am Freitag in ein kleines (und feines!) Wiesnzelt – alle Gäste in Tracht und bester Stimmung.

Dirndl-Marke Kinga Mathe feiert Trachtenfest im Lodenfrey

Der Grund für den feschen Dirndl-Auflauf? Lodenfrey feierte den 15. Geburtstag der exklusiven Dirndl-Marke Kinga Mathe und damit auch die ebenso lange währende Zusammenarbeit mit der Designerin.

Kinga, die Königin der Dirndl, schnitt eine dreistöckige Torte an – und erzählte den Gästen über ihren Werdegang und ihre Visionen.

Welche Dirndl besonders ankamen: Jubiläumsmodelle in Smaragdgrün und Violett – und vier Modelle der exklusiv für Lodenfrey aufgelegten Capsule Collection. Auch Kinga Mathes Zweitlinie Alissa ist hier erhältlich, benannt nach der Tochter der Designerin.