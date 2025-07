"Fernsehgarten"-Konzept ohne Andrea Kiewel: ZDF hofft auf Änderung

Für viele Zuschauer ist der "Fernsehgarten" unausweichlich mit Andrea Kiewel verknüpft. Das beliebte Sonntagsformat bekommt nun einen frischen Anstrich, der auch jüngere Menschen erreichen soll. Doch bei dem neuen Show-Konzept verzichtet das ZDF auf seine altbewährte Gastgeberin.

Andrea Kiewel (60) verbreitet sonntags im "Fernsehgarten" gute Laune: In dem beliebten ZDF-Format wird gesungen, getanzt und mit prominenten Gästen geplaudert. Für gewöhnlich schreibt man der Show eher ein älteres TV-Publikum zu – weshalb das ZDF nun mit einer großen Konzeptänderung reagiert. Doch was bedeutet das Experiment für Andrea Kiewel?

"Streamergarten": ZDF startet Internet-Show auf Twitch

Am 29. Juli startete das ZDF ein spannendes Show-Experiment. Die erste Folge vom sogenannten "Streamergarten" wurde auf dem ZDF-Kanal der Plattform "Twitch" ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um eine dreistündige Online-Sendung, die an den "Fernsehgarten" angelehnt ist, und Elemente aus Musik und Unterhaltung vereint. Über die Chatfunktion ist es dem Publikum sogar möglich, sich unmittelbar in die Live-Show einzubringen.

Anders als im TV-Pendant wird der "Streamergarten" jedoch nicht von Andrea Kiewel präsentiert. Die Moderation übernehmen bei "Twitch" stattdessen die Content Creator Aditotoro (26) und Starletnova (26). Wie berichtet, setzt man bei dem neuen Konzept auf folgende Aspekte: "Die rund dreistündige Show spielt auf einem speziell gestalteten retro-futuristischen Campingplatz-Set. Gezeigt werden Musik-Acts, Spielrunden, Challenges und Gespräche mit Gästen aus der Streaming- und Fernsehwelt."

Die Zukunft ist digital: Den "ZDF-Fernsehgarten" gibt es nun als "Streamergarten" auch für ein jüngeres Twitch-Publikum . © imago/star-media

"Fernsehgarten" für junges Publikum: Was verspricht sich das ZDF?

In der Pilotfolge trat unter anderem die Sängerin Loona (50) auf, wie man dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung entnehmen kann. Und Andrea Kiewel war zwar nicht persönlich anwesend – doch hatte man die "Fernsehgarten"-Moderatorin zumindest als lebensgroßen Papp-Aufsteller ans Set geholt.

"Wir vermissen dich beim 'Streamergarten'", sagte Loona zur Papp-Figur von Andrea Kiewel. © instagram/streamergarten

Für August 2025 sind bereits zwei weitere Ausgaben vom "Streamergarten" geplant. Wie es danach weitergeht, hängt vermutlich vom Erfolg des neuen Konzeptes ab. Die AZ hat bereits beim verantwortlichen Sender nachgehakt, wie zufrieden man mit der Resonanz auf die erste Ausgabe sei. Außerdem wollte die AZ vom ZDF wissen, was man sich von dem neuen Show-Konzept auf lange Sicht verspreche. Zuletzt fragte die AZ, ob auch Andrea Kiewel dem "Streamergarten" mal einen Besuch abstatten wird. Bislang hat das ZDF nicht auf die Anfrage reagiert.