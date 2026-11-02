Felix Neureuther zieht ins Gästezimmer in Garmisch: Ehefrau Miriam verrät private Details

Sportlerin, Autorin, vierfache Mutter und Ehefrau: Miriam Neureuther zeigt sich im TV von ihrer humorvollen, ganz privaten Seite. Die sympathische 35-Jährige plaudert aus dem Nähkästchen und verrät eine amüsante Anekdote aus dem Familienalltag mit Ehemann Felix und den vier Kindern.

Vier Kinder im Elternbett, wenig Platz und ein Ehemann, der irgendwann ins Gästezimmer ausweicht: Miriam Neureuther hat im "Kölner Treff" am Freitagabend einen amüsanten Einblick in die Nächte ihrer Familie gegeben. Die 35-Jährige verriet, warum sie sich besonders auf eine Nacht ganz für sich allein freut – und weshalb Felix Neureuther diesmal mit den vier Kindern allein zurechtkommen muss.

Vier Kinder und Felix im Bett: Miriam Neureuther freut sich auf eine Nacht allein

Moderatorin Susan Link wollte von der ehemaligen Biathletin wissen, wie sehr sie sich auf die bevorstehende Nacht in Köln freue, die sie ausnahmsweise allein verbringen könne. Miriam Neureuther musste nicht lange überlegen: "Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich freue mich sehr auf diese Nacht, dass ich ganz alleine in meinem Bett schlafen kann."

Denn normalerweise ist das Schlafzimmer der Neureuthers in Garmisch alles andere als leer. Die vier gemeinsamen Kinder suchen nachts regelmäßig die Nähe ihrer Eltern. "Ich habe sonst vier Kinder plus meinen Mann in meinem Bett. Die kommen alle, jede Nacht", erzählte die vierfache Mutter lachend.

Sympathischer Talkshow-Auftritt: Miriam Neureuther am Freitagabend im "Kölner Treff" © BrauerPhotos

Zwar würden die älteren Kinder gelegentlich auch in ihren eigenen Betten bleiben, doch darauf könne sie sich offenbar nicht verlassen. "Die suchen doch tatsächlich fast jede Nacht unsere Nähe", so Miriam Neureuther.

Felix Neureuther flüchtet ins Gästezimmer

Wenn sich die ganze Familie im Elternbett versammelt, wird es für die Erwachsenen schnell eng. Ehemann Felix Neureuther zieht daraus offenbar regelmäßig seine Konsequenzen. "Das wird dann schon voll und mein Mann geht dann oft mal gerne ins Gästezimmer rüber", berichtete die 35-Jährige.

Einfach selbst das Schlafzimmer zu wechseln, ist für Miriam Neureuther allerdings keine wirkliche Lösung. Denn die Kinder würden ihr auch dann folgen. Also bleibt sie lieber liegen und nimmt die nächtliche Familienversammlung in Kauf.

Jetzt muss Felix mit den Kindern alleine klarkommen

Auch "Kölner Treff"-Moderator Micky Beisenherz wollte mehr über die nächtlichen Gewohnheiten der Neureuther-Kinder erfahren. Ob diese im Schlaf auch gerne einmal um sich schlagen, fragte er. Miriam Neureuther konnte dazu aus eigener Erfahrung berichten: "Unsere Mädels vor allem."

Felix Neureuther muss in dieser Nacht allein mit den Kindern klarkommen

Für ihren Mann steht allerdings eine besondere Nacht zu Hause in Garmisch bevor. Während Miriam sich auf etwas Ruhe im Kölner Hotel-Bett freuen darf, muss Felix Neureuther diesmal allein mit dem nächtlichen Trubel zurechtkommen. Die vierfache Mutter kommentierte die Situation mit einem Schmunzeln und Schadenfreude: "Mein Mann hat sich jetzt sehr gefreut, dass er heute Nacht alle alleine hat."