Felix Neureuther zeigt sich mit "Himmelszeichen": Was Mutter Rosi Mittermaier (†) damit zu tun hat

Felix Neureuther pflegte ein inniges Verhältnis zu seiner Mutter Rosi Mittermaier. Jetzt postet der Ex-Skirennläufer ein Foto, mit dem er für Gesprächsstoff sorgt. Fans sind der Meinung: Rosi Mittermaier schickte ihrem Sohn ein "Himmelszeichen".

Für Felix Neureuther (41) ist Familie das Wichtigste im Leben. Gemeinsame Zeit mit seiner Frau Miriam (35) und seinen insgesamt vier Kindern geht dem ehemaligen Profisportler über alles. Auch zu seiner Mutter Rosi Mittermaier (†72) pflegte Neureuther ein inniges Verhältnis. Die Ex-Skirennläuferin erlag im Januar 2023 einer Krebserkrankung – der Schmerz über ihren Verlust sitzt bei allen Familienmitgliedern nach wie vor sehr tief. Immer wieder erinnert Felix Neureuther an seine geliebte Mutter. Wie Fans meinen, schickte Mittermaier ihrem Sohn jetzt ein Zeichen vom Himmel.

Felix Neureuther zeigt sich mit Regenbogen: "Hat dir bestimmt die Mama geschickt"

In einem aktuellen Instagram-Posting zeigt sich Felix Neureuther in seiner Heimatstadt Garmisch-Partenkirchen. Auf einem Balkon stehend, streckt er leicht schmunzelnd die Arme in die Höhe. Ein Detail auf dem Foto sticht sofort ins Auge: Ein Regenbogen erhellt den von Wolken bedeckten Himmel. Mit seiner Pose scheint Neureuther auf dem Bild den Eindruck vermitteln zu wollen, den Regenbogen zu berühren. Bei seinen zahlreichen Instagram-Followern kommt das gut an. "Coole Pose, perfekt fotografisch eingefangen", schreibt ein Fan in der Kommentarspalte. Ein zweiter lenkt den Fokus jedoch auf den Regenbogen und kommentiert: "Den hat dir bestimmt die Mama geschickt. Da bin ich mir ganz sicher." Viele Fans sind der Meinung, dass das Wetterphänomen ein "Himmelszeichen" von Rosi Mittermaier an ihren Sohn sei.

Fans sind sich sicher: Regenbogen ist "Himmelszeichen" von Rosi Mittermaier

"Ich liebe Regenbogen. Ich sag mir dann immer, meine Mama lächelt vom Himmel herunter. Und deine, lieber Felix, lächelt bestimmt auch herunter", heißt es in einem Kommentar. "Das ist ganz klar von deiner Mama ein Gruß", schreibt ein weiterer Fan von Felix Neureuther. Die Vorstellung, dass sich seine Mutter durch den Regenbogen bemerkbar macht, dürfte Neureuther sicherlich gefallen. Doch auch das Wetterphänomen an sich scheint den Ex-Skirennläufer durchaus zu faszinieren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Felix Neureuther ganz fasziniert: "So nah und doch so fern"

Felix Neureuther beschreibt seinen Beitrag mit den Worten: "So nah und doch so fern." Dass er damit auf den Regenbogen anspielt, scheint einleuchtend. Neureuthers Frau Miriam kommentiert mit einem Herz-Emoji. Der Anblick ihres glücklichen Mannes vor faszinierender Kulisse gefällt ihr wohl sehr.

Ob Miriam auch die Fotografin des Bildes war? Das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Es ist bekannt, dass Felix Neureuther jede freie Minute mit seiner Familie verbringt – am liebsten natürlich im heimischen Garmisch-Partenkirchen. Doch auch für Familienausflüge sind die Neureuthers immer zu haben. Vor allem Ski-Trips gehören selbstverständlich regelmäßig zum Programm.