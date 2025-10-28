AZ-Plus
Felix Neureuther: Wie er die Ehe mit Frau Miriam am Leben hält

Seit über einem Jahrzehnt präsentieren sich Felix und Miriam Neureuther als Vorzeigepaar der deutschen Wintersport-Branche. Aber wie schaffen sie es, nach zwölf Jahren Beziehung und vier gemeinsamen Kindern, ihre Ehe am Laufen zu halten? Der einstige Ski-Rennfahrer gibt nun ganz private Einblicke.
Sven Geißelhardt
Felix Neureuther und Ehefrau Miriam sind seit 2017 verheiratet.
Felix Neureuther und Ehefrau Miriam sind seit 2017 verheiratet.

Mit vier Kindern haben Miriam und Felix Neureuther alle Hände voll zu tun – neben Elterndasein, TV-Jobs und Werbepartnerschaften bleibt dem Paar wohl nur wenig Zeit für Privatsphäre. Was in der Ehe der ehemaligen Wintersport-Stars aber nicht zu kurz kommen darf, hat der Sohn von Christian Neureuther und Rosi Mittermaier jetzt ganz offen verraten.

Felix Neureuther: Das ist ihm in seiner Ehe mit Miriam wichtig

Im März 2025 wurde bekannt, dass Felix Neureuther überraschend noch mal Vater geworden ist. Zu den Töchtern Matilda und Lotta und Sohn Leo müssen er und Ehefrau Miriam sich jetzt auch noch um ein Baby kümmern. Wie schafft es das Promi-Paar dennoch, sich nicht aus den Augen zu verlieren? Für den Ex-Ski-Rennfahrer steht eine "ehrliche" Kommunikation dabei an erster Stelle.

Felix Neureuther und Ehefrau Miriam: "Humor wird oft unterschätzt"

Das muss aber nicht unbedingt bierernst ablaufen, wie Felix Neureuther betont. "Ich glaube, dass Humor oft sehr unterschätzt wird", sagt er dazu in seinem Podcast "Pizza & Pommes" und führt weiter aus: "Dass man die Dinge nicht so ernst nehmen sollte." Das gemeinsame Lachen mit Ehefrau Miriam Neureuther ist dem 41-Jährigen dabei sehr wichtig. "Das verbindet ungemein."

Neureuthers Podcast-Kollege Philipp Nagel bringt aber noch einen weiteren Aspekt ins Spiel, der nicht außer Acht gelassen werden sollte: gemeinsame Quality-Time. "Sich ganz bewusst Zeit nehmen, damit es nicht nur um Kinder [ geht, d. R. ]. Das ist ja auch mal wieder schön."

Miriam Neureuther mit klarer Botschaft: "Nächstes Jahr läufst du, Felix"

Für Miriam Neureuther scheint es wichtig zu sein, ihren Partner außerhalb der Komfortzone zu unterstützen. Anfang Oktober etwa nahm die ehemalige Biathletin an ihrem ersten Marathon in München teil. Ihr Promi-Ehemann feuerte sie von der Seite aus an – und kassierte dafür direkt einen frechen Spruch von seiner Frau: "Nächstes Jahr läufst du, Felix, und ich schaue zu."

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.