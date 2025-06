Felix Neureuther warnt eindringlich: "Gleichgewicht ist in Gefahr"

Felix Neureuther wurde die Liebe zur Natur in die Wiege gelegt. In den Bergen fühlt er sich pudelwohl, weshalb es ihm natürlich ein Anliegen ist, diese zu schützen. Nun hat er eine wichtige Botschaft parat.

Felix Neureuther (41) kann sich über mangelnde Auslastung nicht beschweren: Als Ehemann, Vierfachpapa, Podcast-Moderator und ARD-Sportexperte hat der ehemalige Skisportler alle Hände voll zu tun. Das hält Neureuther aber nicht davon ab, sich für wichtige Herzensanliegen starkzumachen. Nun wendet er sich mit einer wichtigen Botschaft an die Öffentlichkeit.

Felix Neureuther warnt: "Dieses Gleichgewicht ist in Gefahr"

Anlässlich des Weltumwelttages am 5. Juni hat Felix Neureuther auf Instagram eine wichtige Botschaft verkündet. Auf Englisch lässt der 41-Jährige verlauten: "Hallo, ich bin Felix Neureuther, ehemaliger alpiner Skirennläufer und Verfechter für saubere Berge und Gletscher im Rahmen der Konventionen von Basel, Rotterdam und Stockholm."

Der Vierfachpapa schwärmt: "Die Natur war immer schon mein bester Lehrer. Die Berge haben mir beigebracht, wie man ein ausgeglichenes Leben führt, wie man sich mit Stärke und Geschwindigkeit bewegt, doch auch Fürsorge und Respekt zeigt." Dabei schlägt er auch ernste Töne an: "Aber dieses Gleichgewicht ist in Gefahr."

Felix Neureuther: "Spüre eine tiefe Verantwortung"

Felix Neureuther erklärt weiter: "Selbst auf den entlegensten Gipfeln und Gletschern habe ich die Auswirkungen der Plastikverschmutzung gesehen. Das gehört dort nicht hin. Plastik stört die Ökosysteme, gefährdet die Tierwelt und verschmutzt genau die Orte, an denen wir Ruhe und Klarheit suchen."

Daraufhin meint der 41-Jährige: "Als jemand, der den Bergen so viel zu verdanken hat, spüre ich eine tiefe Verantwortung, sie zu beschützen. Wir können in abfallverseuchten Landschaften nicht Skifahren, wandern oder auch nur frei atmen. Die Natur zeigt uns, wie wir in Harmonie leben können. Wir müssen nur zuhören."

Schließlich appelliert Felix Neureuther an seine Fans: "An diesem Weltumwelttag, dem 5. Juni 2025, lasst uns aufstehen. Erzählt eure Geschichte. Teilt eure Liebe zur Natur und schließt euch mir [...] an, um die Plastikverschmutzung zu bekämpfen. Denn unsere Berge und Gletscher sowie die Menschen und Ökosysteme, die von ihnen abhängen, haben Besseres verdient." Eine wichtige Botschaft, für die der 41-Jährige in den Kommentaren großen Zuspruch erfährt.