Einst kämpfte Felix Neureuther auf der Skipiste um Medaillen. Heute sind es andere Challenges, die den Vierfachpapa umtreiben. Im Interview mit der Abendzeitung verrät er, welche das sind.

Am 12. November 2017 konnte Felix Neureuther (42) mit dem Slalom in Levi seinen 13. Weltcupsieg erzielen. Die Sieger-Ski von damals verarbeitete der Künstler Max Mavior im Werk "Beyond the Finish Line", das in München für stolze 17.000 Euro versteigert wurde. Zu diesem Anlass schwelgte Neureuther in sportlichen Erinnerungen und verriet, was ihn nach dem Ende seiner aktiven Ski-Karriere besonders herausfordert.

Felix Neureuther nach Sport-Aus: "Andere Herausforderungen"

Als das Kunstwerk von Max Mavior bei der Vernissage "Sky is not the limit" zum ersten Mal ausgestellt wurde, stand Felix Neureuther der Abendzeitung Rede und Antwort. Im Gespräch über Grenzerfahrungen erklärte der 42-Jährige: "Im Skirennsport gab es viele Momente, in denen ich an meine Grenzen gekommen bin: körperlich, aber auch mental. Wenn du einen Hang hinunterfährst, musst du deinem Können vertrauen, die Angst überwinden und im entscheidenden Moment voll da sein."

Doch wie sieht es nach dem Ende seiner aktiven Sport-Karriere aus? "Heute sind es andere Herausforderungen", so Felix Neureuther. "Neue Ideen für meine Stiftung zu entwickeln, Menschen dafür zu begeistern und Dinge wirklich ins Rollen zu bringen." Schließlich meint er noch: "In der Kunst finde ich den Gedanken spannend, dass man sich ebenfalls etwas trauen, außerhalb der gewohnten Perspektive denken und neue Wege ausprobieren muss."

Seitdem er nicht mehr um Medaillen kämpft, kann sich Felix Neureuther anderen Projekten widmen. © imago/GEPA pictures

Künstlerische Familie: So steht Felix Neureuther dazu

Auch wenn er selbst bislang nicht künstlerisch aktiv wurde, verriet Felix Neureuther der Abendzeitung: "Seit dem Ende meiner Karriere habe ich mehr Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Kunst spielte aber in unserer Familie schon immer eine Rolle." Ob ihm das künstlerische Talent quasi in die Wiege gelegt wurde?

Ameli Neureuther (r.), hier mit Papa Christian, ist als Künstlerin erfolgreich. © imago/Sven Simon

Zumindest erklärte Felix Neureuther: "Unter unseren Vorfahren waren Künstler und auch meine Schwester Ameli ist als Künstlerin, Malerin und Illustratorin kreativ tätig." Stolz sagte er über die 45-Jährige: "Sie bringt ihre ganz eigene Perspektive in ihre Werke ein und lässt sich dabei unter anderem von der Natur und den Menschen inspirieren." Ob sich auch ihr berühmter Bruder schon bald als Künstler versuchen wird, bleibt abzuwarten.