Mit seiner Schwester Ameli hat Felix Neureuther ein sehr enges Verhältnis. Am Rande der Vernissage des Künstlers Max Mavior gibt der ehemalige Skirennläufer im Interview überraschend persönliche Einblicke und spricht offen über den Job seiner drei Jahre älteren Schwester.

Felix Neureuther (42) wurde eine große Ehre zuteil. Künstler Max Mavior machte die Sieger-Skier, mit denen Neureuther einst im finnischen Levi beim alpinen Ski-Weltcup abräumen konnte, zu einem Kunstwerk. Das Werk "Beyond the Finish Line" wurde Ende Oktober in München ausgestellt und für 17.000 Euro versteigert. Die Summe kommt der Felix-Neureuther-Stiftung zugute. Doch nicht nur deshalb freut sich der Ex-Sportler über das gelungene Projekt.

Felix Neureuther spricht über Familie: "Unsere Vorfahren waren Künstler"

"Kunst spielte in unserer Familie schon immer eine Rolle", meint Felix Neureuther jetzt im Interview mit der Abendzeitung. "Unter unseren Vorfahren waren Künstler", verrät der 42-Jährige. Dass nun auch seine eigenen Skier Teil eines Projekts von Max Mavior geworden sind, bedeutet ihm daher viel. Doch nicht nur in Neureuthers Familiengeschichte, sondern auch in seinem heutigen Umfeld spielt Kunst eine wichtige Rolle. Denn seine Schwester Ameli (45) fand in diesem Bereich ihre Berufung.

Ski-Star schwärmt von Schwester Ameli: "Ganz eigene Perspektive"

"Sie ist als Künstlerin, Malerin und Illustratorin kreativ tätig", erzählt Felix Neureuther stolz. In dem Berufsfeld scheint die 45-Jährige gut aufgehoben. "Sie bringt ihre ganz eigene Perspektive in ihre Werke ein und lässt sich dabei unter anderem von der Natur und den Menschen inspirieren." Dabei gelingt es Ameli Neureuther offenbar, ihre persönlichen Eindrücke auf kreative Weise darzustellen.

Felix Neureuthers Vater Christian und Schwester Ameli im Dezember 2025. © imago/Sven Simon

Die Tochter von Christian Neureuther (77) erzählt auf ihrer über sich selbst: "Meine Lebensaufgabe ist, mich kreativ auszudrücken." Zudem erklärt sie, dass ihre berühmte Mutter Rosi Mittermaier (†72) einen großen Teil dazu beigetragen habe, dass sie heute ihren künstlerischen Weg geht. "Als ich sechs Jahre jung war, hat mir meine Mutter ein Bild vom 'Blauen Pferd' von Franz Marc gezeigt und einen Aquarellkasten mit einem Pinsel daneben gelegt. Das war der Anfang."

Während Ameli also in der Kunst Erfüllung fand, stand für ihren Bruder schon immer der Ski-Sport im Fokus. Noch heute geht er gern auf die Piste, doch seine Profi-Karriere beendete er im März 2019. Körperliche Probleme machten ihm zu schaffen. Aber auch seine familiäre Situation spielte bei der Entscheidung eine Rolle – die Prioritäten hatten sich verschoben. Mit der Geburt seiner Tochter Matilda im Jahr 2017 wollte sich Neureuther vermehrt seiner Vaterrolle widmen. Mittlerweile hat er insgesamt vier Kinder mit Miriam Neureuther.

Felix Neureuther freut sich: Künstler Max Mavior verwandelte seine Skier zu einem Kunstwerk. © imago/Bernhard

Felix Neureuther interessiert an Kunst: "Mehr Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen"

Nach seinem Rücktritt vom Profisport konnte sich der 42-Jährige Interessen widmen, für die zuvor offenbar nur wenig Raum geblieben war. Tatsächlich hat auch Felix Neureuther eine künstlerische Seite. "Seit dem Ende meiner Karriere habe ich mehr Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen", erzählt er der Abendzeitung.

Ob sich auch sein Nachwuchs künftig für die Kunst interessieren wird? Felix Neureuther ist es wichtig, dass sich seine Kinder in kreativen Bereichen ausprobieren können. Dies soll nicht mit Druck verbunden sein. "Sie sollen herausfinden können, was ihnen Spaß macht, ohne dass es immer darum geht, gut zu sein oder etwas leisten zu müssen", erklärt der Ex-Sportler der Abendzeitung. Und wer weiß? Vielleicht tritt eines seiner Kinder in die Fußstapfen von Tante Ameli und führt das künstlerische Erbe der Familie Neureuther fort.