Felix Neureuther spricht vom größten Rivalen: Was der Gegner in ihm auslöst

Einst kämpfte Felix Neureuther gegen seinen größten Rivalen. Heute gibt es von Konkurrenzkampf keine Spur. Was der Skistar jetzt über Marcel Hirscher verrät ...

Viele Jahre galten Felix Neureuther (42) und Marcel Hirscher (37) auf der Skipiste als Gegner. Besonders im Slalom lieferten sich die Wintersportler zwischen 2012 und 2015 immer wieder spannende Duelle. Neureuther zog dabei häufiger den Kürzeren. In einem Podcast-Gespräch findet Neureuther jetzt deutliche Worte über Hirscher.

Felix Neureuther spricht über Marcel Hirscher: Was der Sportrivale in ihm auslöst

Spätestens seit 2012 gehörte Felix Neureuther zur Weltspitze im Skisport. "Dann ist einer gekommen [...], der hieß bei mir Marcel Hirscher", erzählt der gebürtige Bayer im Podcast " " (Radrennfahrer Jan Ullrich war zu Gast). Neureuther schildert in Bezug auf seinen einstigen Gegner: "Du strebst nach dem Sieg, wirst Zweiter, kannst ihn auch mal schlagen ... Aber das ist dann so ein Übermensch letzten Endes."

Schon damals war Neureuther offenbar bewusst, dass er es im Fall von Hirscher mit einem außergewöhnlichen Konkurrenten zu tun hatte. Doch sein Rivale löste nicht nur Unbehagen in ihm aus. "So einer treibt dich auch an, über deine Grenzen definitiv hinauszugehen", betont er entschlossen. Dafür scheint Neureuther dem Österreicher dankbar zu sein. Er holte das Beste aus ihm heraus.

Keine Konkurrenten mehr: Neureuther und Hirscher haben brüderliches Verhältnis

Während Neureuther und Hirscher auf der Skipiste erbittert um Siege kämpften, gab es privat von Rivalität keine Spur. Bereits im Laufe ihrer gemeinsamen Zeit entwickelte sich zwischen den beiden eine Freundschaft. Die Skisportler erkannten viele Gemeinsamkeiten und waren auf einer Wellenlänge. 2013 schwärmte Marcel Hirscher von Neureuther in höchsten Tönen und bezeichnete das Verhältnis als sehr brüderlich, wie " " berichtete.

Felix Neureuther und Marcel Hirscher im Jahr 2016 auf der Skipiste. © imago/Eibner Europa

Jan Ullrich über Radsportgegner Lance Armstrong: "Zu Höchstleistungen getrieben"

Ein ähnliches Verhältnis wie die Skifahrer hatte Jan Ullrich mit Radsportgegner Lance Armstrong (55). Das weiß auch Felix Neureuther, wie er im Podcastgespräch mit dem einstigen Tour-de-France-Sieger betont: "Du hast ihm sehr geholfen, weil ohne dich wäre Lance nie so gewesen, wie er war." Der 52-Jährige erinnert sich seinerseits: "Lance hat ja immer gesagt, ich war derjenige, der ihn morgens aufstehen lassen hat, der ihn zu den Höchstleistungen getrieben hat." Ullrich meint zudem: "Das hatte ich so nur bedingt gefühlt, ich hatte immer nur dieses Denken: Ich kann der Beste werden."

Konkurrenten teilen Erfahrungen: "Auch schon durchgemacht"

Der ehemalige Radsportler erklärt, Armstrong habe in gewisser Hinsicht "einen ganz anderen Weg, eine andere Motivation gehabt". Dennoch sei der US-Amerikaner die Person gewesen, die Ullrich "am allerbesten verstehen" konnte. "Weil er das gleiche oder ein ähnliches Leben erlebt hat", so der 52-Jährige. "Und diese ganzen Emotionen, dieses High, im sportlichen Olymp anzukommen, und dann dieser tiefe Fall: Das hat der ja auch schon durchgemacht, ähnlich wie ich." Felix Neureuther und Jan Ullrich sind sich einig: Oftmals sind es die größten Gegner, die einen schlussendlich am besten verstehen.