Felix Neureuther spricht offen über Verdienst: "Kannst viel Geld verdienen"

Wenn es um sein Vermögen geht, hielt sich Felix Neureuther bislang sehr bedeckt. Doch jetzt spricht der Ex-Sportler über den Verdienst als Skirennläufer – und große finanzielle Vorteile gegenüber anderen Sparten...

Gespannt verfolgt Felix Neureuther (41) aktuell die Olympischen Winterspiele in Italien. Als ARD-Experte schätzt der einstige Skirennläufer die Leistungen der Sportler ein. Durchaus ein gewohntes Bild – doch in einem aktuellen Gespräch wagt sich Neureuther an ein Themenfeld, welches er bisher nur selten beleuchtete...

Felix Neureuther spricht über Verdienst: "Kannst viel Geld verdienen"

Als ehemaliger Skirennläufer feierte Felix Neureuther seine größten Erfolge im Ski Alpin. Er fuhr Slaloms und konnte im Laufe seiner Karriere 13 Weltcup-Siege im Einzelrennen der Männer abstauben. Im Podcast " " spricht Neureuther nun mit Co-Host Philipp Nagel und Podcast-Gast Giovanni di Lorenzo über finanzielle Möglichkeiten als Wintersportler.

Wie der 41-Jährige betont, kann eine Laufbahn im Skirennlauf durchaus sehr lukrativ sein. In Bezug auf die Italienerin Frederica Brignone, die wie er selbst Alpinläuferin wurde, meint Neureuther: "Also ich glaube, ihr geht es finanziell schon gut. Im Skisport hast du eine unheimlich große Industrie dahinterstehen, wo du natürlich viel Geld verdienen kannst, weil einfach der Markt dafür da ist."

Große finanzielle Vorteile als Skirennläufer

Felix Neureuther erklärt außerdem: "Welcher Sport bringt die meisten Leute in die Region, wo Olympia ausgetragen worden ist? Das ist natürlich schon Ski Alpin, also langfristig gesehen. Weil da ist eben der Markt." Der 41-Jährige macht klare Unterschiede, wenn es um die finanziellen Möglichkeiten in den einzelnen Sparten im Skisport geht. Im Skispringen gebe es beispielsweise "nicht diesen Markt" wie im Ski Alpin: "Und den gibt es so auch nicht im Biathlon." Daher könne man als Skispringer oder Biathlet lange nicht so gut verdienen wie als alpiner Skirennläufer.

Felix Neureuther auf der Skipiste. © imago/Beautiful Sports

"Du kannst Ski Alpin nicht mit den anderen Sportarten vergleichen"

Podcast-Gast Giovanni di Lorenzo, der Chefredakteur der Wochenzeitung "Die Zeit", will von Neureuther wissen, ob Skispringer Philipp Raimund (25) seiner Meinung nach ausgesorgt habe. Raimund gewann erst vor wenigen Tagen im Rahmen der Olympischen Winterspiele Gold. Felix Neureuther sagt klar, dass der Skispringer durch seinen Olympia-Triumph vermutlich nicht finanziell abgesichert sei: "Die meisten [Skispringer, d. R.] nicht, deshalb wollte ich sagen, dass du Ski Alpin nicht mit den anderen Sportarten vergleichen kannst. Wir haben die Tourismus-Regionen, das haben die anderen Sportarten leider nicht."

Felix Neureuther stellt Forderung: "Höhere Wertschätzung"

Für Neureuther sei der Unterschied in puncto Lukrativität in den verschiedenen Skisportarten nicht gerechtfertigt. "Der Weg zum Olympiasieger, egal ob Skisprung, Langlauf oder Biathlon, ist ja genauso hart [wie im Ski Alpin, d. R.]. Und auch der finanzielle Aufwand für die Athleten." Der 41-Jährige stellt eine Forderung – er will, "dass speziell auch für solche Sportarten die Wertschätzung einer Medaille in Deutschland noch viel höher sein muss". Neureuther ist unzufrieden und deutet an, dass Erfolge im olympischen Wintersport finanziell noch mehr Anerkennung erfahren sollten. Giovanni di Lorenzo und Co-Host Philipp Nagel stimmen im Podcastgespräch zu.