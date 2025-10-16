Felix Neureuther sorgt für unangenehmen Moment: "Gnadenlos versagt"

Sein freundliches Wesen hat Felix Neureuther von Christian Neureuther und Rosi Mittermaier in die Wiege gelegt bekommen. Doch der Vierfach-Papa kann auch anders, wie er jetzt unter Beweis stellt: Ein Promi-Kollege bekommt nämlich ordentlich sein Fett weg.

Felix Neureuther (41) und Philipp Nagel (37) moderieren zusammen den Podcast "Pizza & Pommes", in dem sie spannende Gäste aus der Sportbranche willkommen heißen. Die beiden vermitteln stets das Gefühl, nicht nur als Kollegen, sondern auch freundschaftlich miteinander verbunden zu sein. Und natürlich neckt man sich unter Kumpels hin und wieder! Wie hart Neureuther mit seinem Freund ins Gericht gehen kann, wird in der neuesten Episode besonders deutlich.

Felix Neureuther zu Kollegen: "Bin ernsthaft enttäuscht von dir"

Reiterin Jessica von Bredow-Werndl (39) ist der aktuelle Podcast-Gast. Gegen Ende der Episode erklären die Gastgeber Felix Neureuther und Philipp Nagel, sich vor jeder Aufzeichnung eigentlich eine Challenge aufzuerlegen, die es im Rahmen der Sendung zu erfüllen gilt. An dieser Stelle weist Neureuther seinen Kollegen darauf hin, die Aufgabe nicht mal ansatzweise umgesetzt zu haben.

Philipp Nagel gibt anstandslos zu, "auf voller Linie" versagt zu haben. "Und deshalb spreche ich es ja auch an. Kommunikation hat was mit Aufrichtigkeit zu tun", meint der 37-Jährige ehrlich. Felix Neureuther schmunzelt: "Ich bin ernsthaft enttäuscht von dir." Doch was wäre nun die Challenge gewesen, von der die beiden Moderatoren sprechen?

Felix Neureuther knallhart: "Er hat es wirklich verbockt"

An Jessica von Bredow-Werndl gewandt gesteht Philipp Nagel: "Ich hätte mich siezen lassen sollen von dir über die gesamte Folge." Doch der Podcast-Moderator gibt offen zu: "Ich hab's nicht hinbekommen, es tut mir leid. Auch an alle 'Pizza & Pommes'-Hörer da draußen." Felix Neureuther bedauert dieses Versagen zutiefst: "Das wäre so witzig gewesen."

Der Podcast-Besuch von Reiterin Jessica von Bredow-Werndl hätte eigentlich anders ablaufen sollen. Philipp Nagel sollte von der Sportlerin gesiezt werden – doch er hat es nicht durchgezogen. © imago/Ulrich Wagner

Philipp Nagel versucht daraufhin, sein Handeln zu rechtfertigen: "Was hätte Jessica gedacht, allen Ernstes, wenn ich sage: 'Wäre es auch in Ordnung, werte Frau von Bredow-Werndl, wenn Sie mich siezen?" Der 37-Jährige ist zudem der Meinung, die Aktion hätte der Folge den "Flow" geraubt. "War das eure Challenge, oder was?", fragt die Reiterin ihre Gastgeber ungläubig.

"Ja, und er hat es verbockt. Er hat es wirklich verbockt", urteilt Felix Neureuther hart. "Gnadenlos versagt." Doch wie wäre die Aktion bei dem Studiogast angekommen? "Ihr hättet mich total verwirrt", gibt Jessica von Bredow-Werndl ehrlich zu. "Ja, und das wäre so witzig gewesen", bedauert Felix Neureuther erneut. Schließlich resümiert die 39-Jährige schmunzelnd: "Ihr seid ganz schöne Lausbuben."