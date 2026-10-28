Felix Neureuther verrät über seine Ehe mit Miriam: "Darauf kommt es im Leben an"

Seit über einem Jahrzehnt sind Felix und Miriam Neureuther das Traumpaar des deutschen Ski-Sports – auch wenn beide ihre aktive Karriere längst an den Nagel gehängt haben. Im Gespräch mit der Abendzeitung kommt der Sohn von Christian Neureuther jetzt ins Schwärmen.

Die Rollenverteilung im Hause Neureuther scheint klar geregelt zu sein. Während Felix als Podcaster, TV-Experte und Werbegesicht alle Hände voll zu tun hat, kümmert sich Ehefrau Miriam um die gemeinsamen Kinder und das traute Heim. Von ihrem Gatten bekommt sie dafür vollen Rückhalt – und eine Liebeserklärung in der Abendzeitung.

Felix Neureuther verrät über seine Ehe: "Darauf kommt es im Leben an"

Auf die Frage, wem Felix Neureuther einen Preis übergeben würde, wenn er die freie Auswahl hätte, muss der einstige Skirennfahrer nicht lange überlegen. "Meiner Frau, ganz logisch", sagte er der Abendzeitung bei der Verleihung des "Blauen Panthers" in München. 2019 beendete Miriam Neureuther ihre Karriere als Biathletin und kümmert sich seither um die Töchter Matilda und Lotta und die Söhne Leo und Mats. Ihr Ehemann zeigt sich davon ganz begeistert und schwärmt: "Das, was sie zu Hause macht, ist absolut einzigartig."

Gemeinsame Auftritte im TV oder auf den roten Teppichen sind bei Felix und Miriam Neureuther rar geworden. Das Promi-Paar lebt sein Privatleben lieber abseits des VIP-Trubels. "Glamour ist uns nicht wichtig", erklärte der 42-Jährige im AZ-Gespräch. Was die beiden besonders verbindet? "Ich glaube, uns sind dieselben Werte wichtig. Und darauf kommt es im Leben an."

Liebeserklärung von Miriam Neureuther: "Bin unendlich dankbar"

Auch Ehefrau Miriam Neureuther schätzt an ihrem Liebsten besonders, dass beide eine gemeinsame Einstellung zum Leben teilen. Vor allem die "familienbewusste und geerdete" Einstellung ihres Gatten bewundert die 36-Jährige. "Er ist der wichtigste Mensch in meinem Leben", sagte sie vor wenigen Wochen im Interview mit der Abendzeitung. "Ich bin unendlich dankbar, dass ich ihn an meiner Seite habe."

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Und wie schafft es das Paar, Zeit zu zweit zu verbringen? Immerhin ist Felix Neureuther mit seiner Stiftung, die sich für mehr Bewegung bei Kindern einsetzt, viel unterwegs. Auf ein besonderes Ritual mit seiner Ehefrau will er dabei nicht verzichten. Zu " " sagte er: "Wenn die Kinder schlafen, freuen sich Miri und ich, wenn wir am Sonntagabend ganz klassisch und ganz in Ruhe den 'Tatort' anschauen können"

Komplett aus der Öffentlichkeit hat sich Miriam Neureuther freilich nicht zurückgezogen. Die Ex-Biathletin hat erst kürzlich ein eigenes Weihnachtsbuch veröffentlicht und tritt auch in Talkshows auf. Ihre Sportkarriere hingegen vermisst sie nicht. "Ich bin rundum happy, genieße die Zeit mit den Kindern", betonte sie im AZ-Gespräch. Damit ist klar: Die Neureuthers sind als Paar auch nach über neun Jahren Ehe glücklich.