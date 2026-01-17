Felix Neureuther provoziert Radfahrer: "Für Autofahrer extrem gefährlich"

Felix Neureuther fordert ein Neudenken im Straßenverkehr. Doch seine Meinung stößt beim Gesprächspartner nicht auf Verständnis. Der Ex-Ski-Star kommt gar in Erklärungsnot.

Felix Neureuther (41) trägt sein Herz auf der Zunge. Im Gespräch über den Straßenverkehr trifft der einstige Skirennläufer klare Worte und lässt seinem Radl-Frust zunächst freien Lauf.

Felix Neureuther: "Straße gehört den Autofahrern"

"Ich bin ja einer, der gern Auto fährt. Und jemand, der ein relativ großes Auto hat", so Felix Neureuther in seinem Podcast " ". Im Gespräch mit Ex-Radrennfahrer Rick Zabel (32) bemängelt der 41-Jährige: "Wenn da ne Fahrradgruppe fährt: [...] Warum müssen die unbedingt auf der Straße fahren? Weil die Straße gehört ja eigentlich den Autofahrern."

Der einstige Ski-Profi erklärt, dass es extrem riskant sei, eine Radlgruppe auf der Straße zu überholen: "Das ist dann auch für die Autofahrer extrem gefährlich."

Provokanter Vorschlag: Neureuther fordert neue Verkehrsregelung

Felix Neureuther hat eine provokante Idee: "Ich würde vorschlagen, dass man auch in der Stadt mal so eine fahrradfreie Stunde macht, dass die Autofahrer dann richtig fahren können." Er schlägt eine neue Verkehrsregelung vor, ganz nach seinem Geschmack.

Sein Podcast-Gast ist davon wenig begeistert. Neureuthers Vorschlag scheint zu polarisieren. Rick Zabel meint zwinkernd: "Das ist der Punkt, wo ich denken würde, du bist ein Idiot, ne?" Mit einer solch prompten Reaktion hat Felix Neureuther wohl nicht gerechnet. Der 41-Jährige merkt, dass er sich in eine heikle Lage gebracht hat. Sein Gesprächspartner und er beginnen zwar beide zu lachen, doch der Ex-Skirennläufer rudert mit seinen Autofahrer-Aussagen schnell zurück.

Der einstige Radrennfahrer Rick Zabel spricht mit Felix Neureuther über Deutschlands Straßenverkehr. Eine bestimmte Aussage seines Gesprächspartners gefällt ihm gar nicht. © imago/imagebroker

Reue und schlechtes Gewissen: "Hab mir gerade ein Eigentor geschossen"

Fast schon peinlich berührt sagt Felix Neureuther: "Es ist so schlecht, ich hab mir gerade so ein Eigentor geschossen. Wieso hab ich dich gefragt?" Und ergänzt: "Ich hab's leider ein bisschen verbockt und ich zitter gerade am Körper. Mir geht es gerade so schlecht."

Neureuther will Rick Zabel jetzt doch weismachen, dass er seinen Vorschlag zur "fahrradfreien Stunde" bereue: "Ich weiß es aus eigener Erfahrung, und es tut mir jetzt wirklich leid. Ich hab's jetzt wirklich verbockt." Rick Zabel nimmt es gelassen und denkt über eine Retourkutsche nach: "Ich lasse mir was einfallen dafür, aber ist okay."

Ernste Botschaft: "Stehen Menschenleben auf dem Spiel"

Weil er weiß, wie schnell im Straßenverkehr Unfälle passieren können, wird Felix Neureuther im Podcast ganz ernst. Er nutzt die Plattform für eine klare Botschaft: "Ohne Schmarrn, ich will jetzt wirklich einen Appell rausgeben." Neureuther richtet sich an "alle Autofahrer" und meint: "Fahrradfahrer sind genauso Verkehrsteilnehmer! Es passieren Dinge auf der Straße – auch tödliche da draußen – und schwerste Verletzungen bei Radfahrern, wenn man nicht rücksichtsvoll ist." Er bittet um Vorsicht und betont: "Da stehen Menschenleben auf dem Spiel. Bitte passt einfach auf. Auch auf die Radfahrer."