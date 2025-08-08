Felix Neureuther und seine Ehefrau Miriam Neureuther sind stolze Eltern von vier Kindern. Souverän gelingt dem Power-Couple der Spagat zwischen Karriere und Privatleben. Doch nun gesteht der 41-Jährige ehrlich, dass es im Hause Neureuther auch mal so richtig chaotisch zugehen kann. Zudem spricht er über die Erkrankung bzw. Unverträglichkeit seiner Frau.

Felix und Miriam Neureuther haben vier gemeinsame Kinder. Doch auch bei der Vorzeigefamilie herrscht hin und wieder Chaos.

Felix Neureuther (41) hat als Sport-Experte, Werbegesicht und Podcast-Moderator alle Hände voll zu tun. Privat geht es bei dem 41-Jährigen wohl kaum entspannter zu: Mit Ehefrau Miriam Neureuther (35) hat er vier Sprösslinge zu versorgen. Nun verrät Neureuther, dass seine Kinder in der heimischen Küche schon fleißig mitanpacken dürfen – und erzählt ehrlich von den chaotischen Konsequenzen.

Neureuthers viertes Kind ist ein Bub und heißt Mats

Jetzt gewährt Felix Neureuther ehrliche Einblicke in sein Familienleben. Mit Ehefrau Miriam Neureuther bekam er die Kinder Matilda (7), Leo (5), Lotta (3) und den kleinen Mats. Der Bub kam erst im März auf die Welt.

Felix Neureuther über Backen mit Kindern: "Immer ein Riesen-Saustall"

Bei der Erziehung ist den Neureuthers eine Sache besonders wichtig, wie Felix in "Bunte" klarstellt: "Wir versuchen, unseren Kindern gesunde Ernährung zu vermitteln, indem wir sie zum Beispiel mitkochen und -backen lassen. Das ist zwar danach immer ein Riesen-Saustall, aber es macht ihnen sehr viel Spaß – und uns dann auch."

Miriam Neureuthers Leiden: Beim Essen gilt die Vorsicht

Der Vierfach-Papa gerät ins Schwärmen über seine Liebste Miriam: "Ich finde es bewundernswert, wie sie auch immer selbst Brot und Kuchen backt." Doch er erzählt auch von der starken Glutenunverträglichkeit seiner Frau: "Sie muss extrem auf die Zutaten achten." Ein bewusster Umgang mit Lebensmitteln ist somit für die Neureuthers wichtig – und wurde Felix Neureuther auch von seinen Eltern in die Wiege gelegt: "Meine Mama und mein Papa haben immer gewusst, von welcher Alm ihr Essen kam. Das hat mich sehr geprägt."

Felix Neureuther, seine Mutter Rosi Mittermaier (†) und sein Vater Christian Neureuther im Juli 2019. © imago/Tinkeres

Felix und Miriam Neureuther: Weiterer Nachwuchs geplant?

Dass Felix Neureuther ein echter Familienmensch ist, wird immer wieder deutlich, wenn er über seine Eltern spricht. Die Skisportlegenden Christian Neureuther (76) und Rosi Mittermaier (†72) lebten dem 41-Jährigen vor, was echter Zusammenhalt bedeutet.

Über seine geliebte Mama Rosi sagt Felix Neureuther: "Ob die Mama glücklich wäre, zu sehen, was ich mache, das kann ich nur hoffen, ich kann sie leider nicht mehr fragen." Schließlich verrät er auch, ob die eigene Familienplanung nach Kind Nummer vier abgeschlossen sei: "Das wird sich alles zeigen. Stand jetzt sind wir sehr glücklich, so wie es ist."