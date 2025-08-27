Sommerzeit ist Urlaubszeit – auch für die deutschen Promis. Felix und Miriam Neureuther genießen gerade eine Auszeit in den österreichischen Bergen. Natürlich sind auch die vier gemeinsamen Kinder mit von der Partie. Und ein Foto vom jüngsten Sprössling Mats sorgt für Entzücken.

Miriam und Felix Neureuther haben vier gemeinsame Kinder. Mit diesen erleben sie einen sonnigen Urlaub in Österreich.

Felix Neureuther (41) hat in Miriam Neureuther (35) seine Traumfrau gefunden. Gemeinsam meistern die ehemaligen Profiskisportler den Spagat zwischen öffentlicher Karriere und Familienleben. Ihre vier Kinder Matilda (7), Leo (5), Lotta (3) und Baby Mats halten die berühmten Eltern auf Trab – und sorgen nun auch im gemeinsamen Sommerurlaub für mächtig Action.

Felix und Miriam Neureuther: Hier machen sie Familienurlaub

In ihren Instagram-Stories gewähren Felix und Miriam Neureuther Einblicke in ihren Sommerurlaub. Mit seinen vier Kindern hat es das Promi-Paar nach Niederösterreich verschlagen, wo es in St. Corona am Wechsel actionreiche Tage verbringt. Begeistert melden sich die stolzen Eltern aus dem Erlebnispark und Felix Neureuther findet: "Absoluter Tipp für Familien!"

Neben dem Motorikpark macht die sechsköpfige Familie auch den Bike-Park unsicher. Miriam Neureuther teilt ein Foto von ihrem Mann und Sohn Leo, das die beiden auf Mountainbikes zeigt. Dazu schreibt sie: "Felix Neureuther im Glück!"

Leo und Felix Neureuther genießen die sportliche Auszeit im Bike-Park. © instagram/miriamneureuther

Felix Neureuther posiert mit Baby Mats: Viertes Kind sorgt für Entzücken

Im März 2025 sind Felix und Miriam Neureuther zum vierten Mal Eltern geworden. Baby Mats ist zwar noch zu klein, um das Sportangebot am sogenannten "Wexl Trail" zu nutzen, doch ist der jüngste Neureuther-Spross im Urlaub natürlich mit von der Partie. "Wexl Trail"-Gründer Karl Morgenbesser freut sich auf seinem Instagram-Account über den berühmten Besuch – und teilt ein entzückendes Foto von sich, Felix und dem kleinen Mats.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"UnverWEXLbar", schreibt Morgenbesser zu der sonnigen Aufnahme. "Schön, dass ihr da wart (oder noch seid)." Und so begeistert, wie das berühmte Ehepaar von dem Urlaubsort ist, dürfte es bestimmt eines Tages wiederkommen. Immerhin verkündet Miriam Neureuther in ihrer Instagram-Story: "So cool hier, wirklich! Ganz große Empfehlung, wenn ihr mal in Niederösterreich unterwegs seid."