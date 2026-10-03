Felix Neureuther gibt persönlichen Einblick: "Wichtig, um stabil zu bleiben"

Das Leben ist nicht immer einfach. Felix Neureuther spricht jetzt offen über mentale Gesundheit und verrät einen ganz persönlichen Plan.

Mentale Gesundheit spielt auch bei Promis eine große Rolle. Jeder hat seine ganz eigene Strategie, um mit persönlichen Herausforderungen umzugehen. Wie meistert Felix Neureuther (42) schwierige Phasen in seinem Leben?

Felix Neureuther über Stressmomente: "Baller mich so dermaßen weg"

Der einstige Skirennläufer setzt für sein Wohlbefinden auf körperlichen Ausgleich: "Also Sport ist mir so wichtig, um mental stabil zu bleiben." Um den Kopf freizubekommen, zieht es Neureuther an die frische Luft. "Ich habe dann so einen Drang, und ich bin jetzt keiner, der gerne läuft. Laufen ist jetzt nicht so unbedingt meine Paradedisziplin, sagen wir mal so. Aber dann muss ich raus und dann baller ich mich eine dreiviertel Stunde so dermaßen weg", verrät der 42-Jährige im Podcast " ". Auf die Beine zu kommen, sei für den Ex-Sportler demnach in anstrengenden Zeiten ein äußerst effektiver Plan. "Dann komme ich zurück und dann geht es mir wieder gut."

Influencerin Sophia Thiel "abhängig vom Sport"

Neureuthers Podcast-Gast Sophia Thiel (31), die als Fitness-Influencerin bekannt wurde, setzt wie der 42-Jährige auf Sport, um ihr mentales Wohlbefinden zu stärken. Körperliche Aktivität zähle zu ihren persönlichen "Skills im Alltag". Ohne regelmäßige Work-outs falle es Thiel schwer, zu funktionieren. "Deswegen bin ich mental mittlerweile abhängig vom Sport. Also nicht mehr so extrem wie früher, aber ich brauche das, gerade auch den Kraftsport, um im Kopf stabil zu bleiben", erzählt sie offen.

Felix Neureuther an der Seite seiner Frau Miriam. Auf sie kann sich der Ex-Sportler auch in stressigen Zeiten immer verlassen. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Halt durch Familie: Felix Neureuther schwärmt von Ehefrau Miriam

Für Felix Neureuther ist es neben dem Sport auch die Familie, die ihm Halt gibt und in schwierigen Phasen Kraft schenkt. Der einstige Skirennläufer schätzt die gemeinsame Zeit mit Ehefrau Miriam (36) und seinen Kindern sehr. Dabei kann das Leben gerade auch als vierfacher Papa oft mal stressig werden. Auf dem Vater von Matilda (8), Leo (6), Lotta (4) und Mats (1) lastet schließlich eine große Verantwortung.

"Wir haben vier kleine Kinder zu Hause, bei uns herrscht teilweise völliges Chaos und es ist natürlich zäh", erzählte der Bayer im Podcast "Wie geht's? Mit Robin Gosens". Besonders seine Frau sei für ihn im Alltagsstress ein großes Vorbild. Miriam müsse als Mutter mit "sehr, sehr wenig Schlaf" auskommen und schaffe es dennoch, stets mit einem strahlenden Lächeln aufzustehen. Für Neureuther zeigt das, wie wichtig es ist, auch in stressigen Zeiten den Blick für die schönen Momente zu bewahren.