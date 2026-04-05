AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Felix Neureuther erzählt von schwerem Autounfall mit Ehefrau Miriam: "Riesenglück gehabt"

Felix Neureuther erzählt von schwerem Autounfall mit Ehefrau Miriam: "Riesenglück gehabt"

Es gibt Ereignisse, die man nie vergisst. Das weiß auch Felix Neureuther, der im Jahr 2014 einen schweren Autounfall erlebte. Jetzt spricht er über diese einschneidende Erfahrung – und zeigt sich dankbar für das Glück im Unglück, das ihn und Ehefrau Miriam damals einholte.
Eva Meeks
Eva Meeks |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Felix und Miriam Neureuther hatten im Jahr 2014 einen Autounfall. Die Erinnerungen kommen noch immer gelegentlich hoch.
Felix und Miriam Neureuther hatten im Jahr 2014 einen Autounfall. Die Erinnerungen kommen noch immer gelegentlich hoch. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Felix Neureuther (41) und Ehefrau Miriam Neureuther (35) haben sich in ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen ein echtes Traumleben geschaffen: Im Eigenheim ziehen sie gemeinsam vier Kinder groß. Doch das Leben des Promi-Paares hätte auch ganz anders aussehen können. Im Jahr 2014 waren die beiden in einen schweren Autounfall verwickelt. Über dieses traumatische Erlebnis spricht der 41-Jährige nun erneut – und zeigt sich trotz allem dankbar für den Ausgang.

Felix Neureuther über Autounfall: "Heftige Erfahrung"

Eine Nahtoderfahrung kann den Blick aufs eigene Leben nachhaltig verändern. Das weiß auch Felix Neureuther, der in einer neuen Folge von "Pizza & Pommes" auf ein Ereignis im Jahr 2014 zu sprechen kommt: "Für mich die ärgste Erfahrung war tatsächlich der Autounfall vor Sotschi (...) vor den Olympischen Spielen, auf dem Weg zum Flughafen." Der Skisportler erinnert sich: "Ich war in gar nicht so einer schlechten Form, ehrlich gesagt, in bombastischer Verfassung."

In den frühen Morgenstunden war er zusammen mit Lebensgefährtin Miriam zum Münchner Flughafen aufgebrochen: "Und dann war Blitzeis und dann bin ich da in die Leitplanke reingedonnert." Doch der heutige Vierfach-Papa weiß auch, dass es für ihn und seine Liebste noch schlimmer hätte ausgehen können: "Das war schon eine heftige Erfahrung, muss ich sagen. Aber zum Glück alles gut gegangen."

Felix und Miriam Neureuther sind seit 2017 verheiratet.
Felix und Miriam Neureuther sind seit 2017 verheiratet. © imago/Sven Simon

Vor den Olympischen Spielen: Felix Neureuther erlitt Schleudertrauma

Das Sportler-Paar war damals "einmal komplett in die Leitplanke eingeschlagen" – was sich als großes Glück erweisen sollte. Denn auf der rechten Seite der Straße gab es keine Leitplanke: "Da war nur Wald", erinnert sich Felix Neureuther. Wären die beiden damals nicht in die Leitplanke geraten, "dann [wäre es vorbei gewesen, d. Red.]", weiß der Familienvater.

Aus diesem Grund zeigt er sich heute demütig: "War sehr knapp, muss ich sagen, Riesen-, Riesenglück gehabt!" Für seine sportliche Karriere bedeutete der Unfall zwar einen heftigen Einschnitt: "Olympia war dadurch natürlich adé, Rippen gebrochen, schweres Schleudertrauma und so weiter." Doch Felix Neureuther weiß auch, dass es darauf nicht ankam: "Das war in dem Moment nicht das Wichtigste."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Ch_Muc vor 12 Stunden / Bewertung:

    Einige haben schwere Unfälle erlebt. Sie hatten einen Blackout und erzählen nicht von einer Nahtoderfahrung, sondern dass es schlimmer hätte kommen können oder dass sie Glück gehabt haben. Nur Wichtigtuer oder Promis reden über Nahtoderfahrungen, das ist schließlich schlagzeilenträchtig.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.