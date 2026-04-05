Es gibt Ereignisse, die man nie vergisst. Das weiß auch Felix Neureuther, der im Jahr 2014 einen schweren Autounfall erlebte. Jetzt spricht er über diese einschneidende Erfahrung – und zeigt sich dankbar für das Glück im Unglück, das ihn und Ehefrau Miriam damals einholte.

Felix Neureuther (41) und Ehefrau Miriam Neureuther (35) haben sich in ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen ein echtes Traumleben geschaffen: Im Eigenheim ziehen sie gemeinsam vier Kinder groß. Doch das Leben des Promi-Paares hätte auch ganz anders aussehen können. Im Jahr 2014 waren die beiden in einen schweren Autounfall verwickelt. Über dieses traumatische Erlebnis spricht der 41-Jährige nun erneut – und zeigt sich trotz allem dankbar für den Ausgang.

Felix Neureuther über Autounfall: "Heftige Erfahrung"

Eine Nahtoderfahrung kann den Blick aufs eigene Leben nachhaltig verändern. Das weiß auch Felix Neureuther, der in einer neuen Folge von "Pizza & Pommes" auf ein Ereignis im Jahr 2014 zu sprechen kommt: "Für mich die ärgste Erfahrung war tatsächlich der Autounfall vor Sotschi (...) vor den Olympischen Spielen, auf dem Weg zum Flughafen." Der Skisportler erinnert sich: "Ich war in gar nicht so einer schlechten Form, ehrlich gesagt, in bombastischer Verfassung."

In den frühen Morgenstunden war er zusammen mit Lebensgefährtin Miriam zum Münchner Flughafen aufgebrochen: "Und dann war Blitzeis und dann bin ich da in die Leitplanke reingedonnert." Doch der heutige Vierfach-Papa weiß auch, dass es für ihn und seine Liebste noch schlimmer hätte ausgehen können: "Das war schon eine heftige Erfahrung, muss ich sagen. Aber zum Glück alles gut gegangen."

Felix und Miriam Neureuther sind seit 2017 verheiratet. © imago/Sven Simon

Vor den Olympischen Spielen: Felix Neureuther erlitt Schleudertrauma

Das Sportler-Paar war damals "einmal komplett in die Leitplanke eingeschlagen" – was sich als großes Glück erweisen sollte. Denn auf der rechten Seite der Straße gab es keine Leitplanke: "Da war nur Wald", erinnert sich Felix Neureuther. Wären die beiden damals nicht in die Leitplanke geraten, "dann [wäre es vorbei gewesen, d. Red.]", weiß der Familienvater.

Aus diesem Grund zeigt er sich heute demütig: "War sehr knapp, muss ich sagen, Riesen-, Riesenglück gehabt!" Für seine sportliche Karriere bedeutete der Unfall zwar einen heftigen Einschnitt: "Olympia war dadurch natürlich adé, Rippen gebrochen, schweres Schleudertrauma und so weiter." Doch Felix Neureuther weiß auch, dass es darauf nicht ankam: "Das war in dem Moment nicht das Wichtigste."