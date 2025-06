Felix Neureuther enttäuscht: "Realität schaut anders aus"

Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther möchte mit seiner Stiftung ein ernstes Problem bei Kindern und Jugendlichen bekämpfen – und kritisiert dabei auch das deutsche Bildungssystem.

Der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther (41) war am Wochenende bei der Bundesgartenschau in Furth im Wald zu Gast. Mit im Gepäck hatte er das Programm seiner Stiftung. Damit will er auf ein Thema aufmerksam machen, welches seiner Meinung nach oft zu kurz kommt und den vierfachen Familienvater sehr beschäftigt.

Felix Neureuther: Kinder sollen Spaß an Bewegung haben

Neureuthers Begeisterung für Sport und Bewegung ist sechs Jahre nach Beendigung seiner Profikarriere ungebrochen. Diese will er mit seiner Stiftung gerade auch Kindern und Jugendlichen näherbringen. "Ich denke, dass es in Zeiten der Digitalisierung extrem wichtig ist, dass die Kinder nicht zu viel Zeit vorm Smartphone oder vorm Computer verbringen, sondern dass sie rausgehen. Draußen sollte der Spielplatz für die Kinder sein, nicht drinnen", beschreibt Neureuther seine Beweggründe bei der Veranstaltung.

Mit seinem Programm "Beweg dich schlau" ist er neben Events wie der Bundesgartenschau auch in Kindergärten und Schulen unterwegs. Dabei ist ihm jedoch wichtig, dass das Programm nicht nur ohnehin aktive Kinder für sich begeistere. Aufgebaut wie ein Computerspiel mit schnellem Erfolgsfaktor soll es alle, egal wie sportlich, abholen und sie so spielerisch zu mehr Bewegung motivieren.

Felix Neureuther: Kritik an deutschem Bildungssystem

"Das Thema Bewegung hat einen viel zu geringen Stellenwert in unserem Bildungssystem", erklärt Felix Neureuther seine Bedenken. "Wenn etwas gestrichen wird, ist es Sport, als Nächstes kommt Musik und dann Kunst. Das sind aber genau die kreativen Fächer, die wir, glaube ich, in Zeiten der Digitalisierung dringend fördern müssten. Das ist mein Antrieb. Das Leuchten in den Augen der Kinder, wenn sie sich bewegen, wenn sie Sport machen. Das ist doch das, worauf es ankommt."

Eigentlich sei sein Wunsch, dass es selbstverständlich sei, dass sich Kinder wie auch Erwachsene bewegen und einen gesunden Lebensstil verfolgen. Der 41-Jährige meint: "Dass solche Programme nicht mehr nötig sind, das ist der Wunschgedanke. Die Realität sieht leider Gottes ein bisschen anders aus."

Felix Neureuther: "Beweg dich schlau"

Um dem entgegenzuwirken, durften sich die Besucher der Bundesgartenschau durch eine kleine Kostprobe von seinem Programm überzeugen. Dies kam vor allem bei den Kindern offenbar gut an. Damit ist Neureuther seinem Ziel schon einen Schritt näher gekommen. "Schön ist es, wenn die Menschen ein bisschen Inspiration mitnehmen. Wenn sie was von den Kindern lernen können." Und das sei laut ihm zum Beispiel Spaß und Freude an Bewegung zu haben.