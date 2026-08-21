Felix Neureuther: Deshalb war monatelang Schluss – Sender reagiert

Seit Mai ist es ruhig um den Podcast von Felix Neureuther. Seit drei Monaten warten die Fans auf neue Folgen von "Pizza & Pommes". Wurde das beliebte Format etwa eingestellt? Jetzt ist klar, was hinter der langen Pause steckt – und wann es weitergeht.

Felix Neureuther darf weiter podcasten. Die AZ weiß: Jan Ullrich wird der erste Gast nach der Sommerpause sein.

Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther ist längst nicht mehr nur als TV-Experte und Kommentator gefragt. Auch als Podcaster hat sich der 42-Jährige in drei Jahren eine große Fangemeinde aufgebaut. Gemeinsam mit seinem Co-Host Philipp Nagel spricht Neureuther in "Pizza & Pommes" mit Sportlern über ihre Karriere – und vor allem über die Geschichten dahinter.

Felix Neureuther abgesetzt? Der Sender widerspricht in der AZ

Doch seit Ende Mai ist keine neue Folge mehr erschienen. Für viele Hörer kam die lange Pause durchaus überraschend. Nun hat der Bayerische Rundfunk der AZ erklärt, was dahintersteckt.

"Pizza & Pommes" geht in die fünfte Staffel

Die gute Nachricht für alle Neureuther-Fans: Der Podcast ist nicht eingestellt. Vielmehr handelt es sich um die reguläre, lange Sommerpause. Der BR hält weiter an dem erfolgreichen Format mit Felix Neureuther fest. Die AZ erfährt: Am 16. September startet "Pizza & Pommes" in die fünfte Staffel.

Seit dem Start im März 2023 hat sich der Podcast zu einem etablierten Sportformat entwickelt. Der BR spricht von einer "großen Resonanz und dem anhaltenden Zuspruch" des Publikums. Besonders stolz ist man auf die Platzierungen im Podcast-Ranking: In der vierten Staffel gehörte "Pizza & Pommes" erneut zu den Top 3 der Sportpodcasts bei Spotify.

Felix Neureuther bleibt dem Podcast treu

Auch an Gastgeber Felix Neureuther selbst hat der BR keinerlei Zweifel. Im Gegenteil: Der Sender zeigt sich ausgesprochen zufrieden mit seinem prominenten Gastgeber. Ein BR-Sprecher zur AZ: "Mit seiner sympathischen, authentischen und herzlichen Art schafft Felix Neureuther eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre. Felix spricht von Sportler zu Sportler. Dabei gelingt es ihm, seine Gäste für sehr persönliche und ehrliche Gespräche zu öffnen. Mit überraschenden Einblicken und inspirierenden Geschichten. Gemeinsam mit seinem Co-Host Philipp Nagel stellt er den Menschen und seine individuelle Geschichte in den Mittelpunkt."

Genau darin liegt das Erfolgsrezept von "Pizza & Pommes". Es geht nicht ausschließlich um Siege, Medaillen und Rekorde. Neureuther will wissen, was hinter den Menschen steckt: Welche Rückschläge mussten sie verkraften? Was hat sie geprägt? Wie sind sie mit Druck, Niederlagen oder persönlichen Krisen umgegangen? Das Leitmotiv des Podcasts lautet deshalb "Lebensschule Sport".

Langer Rückzug von Felix Neureuther: Sender verrät Grund und kündigt Neues an

Besonders interessant dürfte deshalb die erste neue Folge nach den Sommerferien in Bayern werden. Denn zum Auftakt der fünften Staffel hat sich Felix Neureuther Jan Ullrich eingeladen. Der ehemalige Radprofi wird dabei sehr persönlich.

Jan Ullrich spricht über seine Alkoholsucht

Die AZ weiß, dass Ullrich über seinen harten Weg aus der Alkoholsucht sprechen wird. Und darüber, welche Rolle der Sport dabei gespielt hat. Für Neureuther dürfte das Gespräch auch deshalb spannend sein, weil Ullrich wie kaum ein anderer deutscher Sportler für die extremen Höhen und Tiefen einer Profikarriere steht.