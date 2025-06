Felix Neureuther äußert klare Bedingung: "Können unsere Kinder nur dann schützen"

Felix Neureuther fühlt sich in der Natur pudelwohl. Das Thema Umweltschutz liegt dem Vierfachpapa daher besonders am Herzen. Nun äußert er sich zu seinen größten Sorgen – und bringt dabei auch die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft ins Spiel.

Felix Neureuther macht sich für den Umweltschutz stark und denkt dabei vor allem an jüngere Generationen.

Felix Neureuther (41) hat als ehemaliger Profiskisportler eine besondere Beziehung zu den Bergen. Die Natur ist für den Familienvater wie sein zweites Wohnzimmer. Daher verwundert es nicht, dass sich Neureuther aus Leidenschaft für den Naturschutz einsetzt. Nun steht er mit seinem Buch "Gesunde Erde. Gesunde Kinder. – Nur so überleben wir" in den Startlöchern. Und darin stellt der 41-Jährige eine klare Bedingung.

Felix Neureuther besorgt: "Folgen speziell für Kinder ernst nehmen"

Felix Neureuther gewährt nun einen ersten Einblick in sein neues Buch. In einem Auszug auf formuliert der Vierfachpapa die deutliche Fragestellung: "Woran liegt es, dass viele Menschen in Deutschland die gesundheitlichen Gefahren des Klimawandels für Kinder unterschätzen?"

Daraufhin liefert er selbst die Antwort: "Der Grund ist, dass viele Menschen den Klimawandel und seine verheerenden Auswirkungen generell unterschätzen. Und die Gleichung sieht dann recht einfach aus: Wenn ich den Klimawandel generell nicht ernst nehme, wie soll ich dann seine Folgen speziell für Kinder ernst nehmen?"

Felix Neureuther warnt: "Können unsere Kinder nur dann schützen"

Der 41-Jährige appelliert an das Verantwortungsbewusstsein seiner Leser: "Mehr als alles andere ist es der Mensch, der die Erde bedroht. Wir sind es, die die Erde bedrohen. Denn wir sind für den Klimawandel verantwortlich. Wenn wir uns also fragen, weshalb wir die Auswirkungen des Klimawandels auf Kinder unterschätzen, dann lautet die allererste Antwort ganz einfach: weil wir die Erde nicht schätzen."

Der Vierfachpapa betont: "Wir können die Gefahren und Folgen des Klimawandels für unsere Kinder erst dann richtig einschätzen, wenn wir dazu bereit sind, den Klimawandel richtig einzuschätzen. Und das geht eben nur, wenn wir selbst, jede und jeder von uns, es lernen, die Erde wieder mehr wertzuschätzen. Wir können unsere Kinder nur dann schützen, wenn wir die Erde schützen. Das ist die Basis, von der alles abhängt."

Felix Neureuther äußert Wunsch: "Selbst als Vorbilder wirken"

Schließlich findet Felix Neureuther mahnende Worte: "Man muss sich dazu vor Augen führen, dass Klimaschutz auch erstmal Gesundheitsschutz ist. Das ist das Grundbewusstsein, das wir wieder stärker in uns verankern müssen. Und das geht. Das ist ja das Schöne: Wir alle, ob wir nun Eltern sind oder nicht, können damit anfangen. Eine solche Bewusstseinsänderung beginnt einerseits immer individuell; sie wird in der Folge aber auch zu einem kollektiven Phänomen, indem wir uns Vorbilder nehmen oder selbst als Vorbilder wirken."

Und wie könnte das aussehen? Der Sport-Experte erläutert: "Indem wir andere zur Wertschätzung der Erde anstiften und damit direkt etwas gegen den Klimawandel tun – und für unsere Kinder. Fangen wir direkt bei uns an. Fangen wir direkt an, etwas Gutes zu tun für unsere Kinder. Klimaschutz bedeutet dadurch Kinderschutz. Und wir alle können dazu beitragen."