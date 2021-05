Felicitas Woll teilt erstes Pärchenfoto mit Benjamin Piwko

Felicitas Woll und Benjamin Piwko machen um ihre Liebe kein Geheimnis mehr. Die Schauspielerin postete jetzt sogar ein erstes Pärchenfoto.

Seit rund vier Wochen ist es offiziell: Der ehemalige "Let's Dance"-Star Benjamin Piwko (41) und die Schauspielerin Felicitas Woll (41) sind ein Paar und haben sogar eine gemeinsame Tochter. Jetzt legte die Schauspielerin mit einem neuen Liebesbeweis nach und Zu einem Kuschelbild, das die beiden offensichtlich an einem Steinstrand zeigt, schreibt Woll: "Glück ist, wenn der Verstand tanzt, das Herz atmet und die Augen lieben!"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Nachdem immer wieder um eine Beziehung der beiden gemunkelt wurde, ließ Piwko selbst vor wenigen Wochen mit einem kleinen, aber feinen Instagram-Kommentar die Liebes-Bombe platzen. schrieb er schlicht: "Bin glücklich mit dir." Wolls romantische Antwort: "Und ich so sehr mit dir." dass es nichts mehr zu verstecken gäbe und sie deswegen ihre Liebe öffentlich machten.

Der gehörlose Kampfkunst-Sportler verriet außerdem: "Ja, wir haben eine wunderbare Tochter." Ein Kind sei das schönste Geschenk, was man im Leben haben könne. "Wir haben uns unser ganzes Leben gesucht und dann endlich gefunden und sind sehr glücklich. Das ist es, was zählt", so Piwko.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert