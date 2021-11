Feiert Britney Spears bald "die größte Hochzeit der Welt"?

Britney Spears möchte heiraten. Nicht die Sängerin sondern ihr Verlobter Sam Asghari wünscht sich "die größte Hochzeit der Welt".

Mehr als 13 lange Jahre unterstand Britney Spears (39) einer Vormundschaft. Jetzt ist die Sängerin endlich frei. Das bedeutet auch, dass sie ihren Verlobten Sam Asghari (27) heiraten kann. Der Sängerin und ihm gehe es großartig, .

Noch nie seien die beiden so glücklich gewesen. "Wir genießen es einfach", erzählte der 27-Jährige in Bezug auf die neugewonnene Freiheit seiner Verlobten. Und auch auf die "früher oder später" bevorstehende Hochzeit ging Asghari ein. "Ich möchte die größte Hochzeit der Welt", erklärte er. Gleichzeitig stellte er aber auch klar, dass Spears über die Details entscheiden werde, denn schließlich "hat sie nun die Hosen an".

Asghari blicke freudig in die gemeinsame Zukunft des Paares, denn von nun an könne alles nur "fantastisch" werden. Es sei wie im "Himmel". Die beiden lernten sich 2016 beim Dreh zu einem Musikvideo kennen und .

Und wie sieht es mit der Familienplanung aus?

Spears hat offenbar auch noch nicht mit der Familienplanung abgeschlossen. Zwar besitzt sie bereits die beiden Söhne Sean (16) und Jayden (15) aus einer vorangegangenen Ehe mit Kevin Federline (43), aber sie wünscht sich anscheinend ein weiteres Kind. "Ich denke darüber nach, noch ein Baby zu bekommen", .

Spears war 2008 entmündigt worden und ihr Vater Jamie (69) wurde als Vormund eingesetzt. Am 12. November hat ein Gericht in Los Angeles die Vormundschaft aufgehoben, unter der die Sängerin seit mehr als 13 Jahren stand.