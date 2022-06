Feier zum 18. Geburtstag: Ingrid Alexandra von Norwegen erscheint in Traumrobe

Ihr 18. Geburtstag war eigentlich im Januar. Gefeiert wurde Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen aber erst jetzt mit einem großen Fest.

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (18) hat ihren 18. Geburtstag nachgefeiert. Bei einem Gala-Abendessen, das unter anderem ihre Großeltern, König Harald V. (85) und Königin Sonja (84), für sie in Oslo veranstalteten, präsentierte sie sich in einem weißes Tüllkleid von Monique Lhuillier im Wert von angeblich 1.500 Euro.

Über der langen Robe mit Raffung an der Taille und weitem Rock trug das Geburtstagskind ein ebenfalls weißes Tuch. Helle Pumps von Christian Louboutin rundeten das Outfit der Prinzessin ab. Ihre Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden.

Europas Top-Royals kommen nach Oslo

Prinzessin Ingrid traf zusammen mit ihren Eltern, Kronprinz Haakon von Norwegen (48) und Kronprinzessin Mette-Marit (48), sowie ihren Großeltern Königin Sonja und König Harald ein. Mette-Marit wählte ein gelbes Kleid mit floralem Design, Sonja eine elegante, blaue Robe für das Event. Bei der Feier waren auch Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (50), in einer pinken Robe, und ihr Verlobter Durek Verrett (47) zu Gast.

Der 18. Geburtstag von Ingrid Alexandra von Norwegen war bereits am 21. Januar dieses Jahres. Wegen der Corona-Pandemie hatte das Königshaus die Feierlichkeiten auf den Juni verschoben. Nach dem Gala-Abendessen vom Donnerstag soll am heutigen Freitag (17. Juni) Medienberichten zufolge eine weitere große Feier im Schloss in Oslo folgen. Erwartet werden dazu unter anderem der niederländische König Willem-Alexander (55) mit seiner Frau Königin Máxima (51) und Tochter Amalia, Spaniens Monarch Felipe VI. (54) und Königin Letizia (49), der dänische Kronprinz Frederik (54) mit Ehefrau Mary (50) und Schwedens Kronprinzessin Victoria (44) mit Ehemann Daniel von Schweden (48). Frederik, Victoria und Felipe sind die Taufpaten von Prinzessin Ingrid, die in der norwegischen Thronfolge hinter ihrem Vater auf Platz zwei steht.