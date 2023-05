Fehlgeburt: Emotionale Botschaft von Jonas Hofmann und Laura Winter

"Unendlich dankbar" waren Nationalspieler Jonas Hofman (Gladbach) und Laura Winter, als sie vor sieben Wochen die Schwangerschaft publik machten. Jetzt trauern die beiden um ihr Baby. Die Sky-Moderatorin erlitt eine Fehlgeburt.

"Wir freuen uns so sehr, das erste Mal Eltern zu werden", schrieb Laura Winter vor knapp zwei Monaten auf Instagram. Jetzt verrät die Verlobte von Jonas Hofmann, dass sie ihr Baby verloren hat. Die Sky-Moderatorin aus München veröffentlicht ein emotionales Statement.

Jonas Hofmann und Freundin Laura Winter trauern um Baby

"Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden. Danke an alle, die an uns denken. Und danke für Euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden."

Laura Winter und Jonas Hofmann trauern um ihr Baby © Instagram

Sky-Moderatorin aus München macht Fehlgeburt öffentlich

Bereits seit Wochen ist Laura Winter nicht mehr im TV zu sehen gewesen. Jetzt ist der traurige Grund für ihre Abwesenheit klar. Auch Jonas Hofmann fehlte wegen "privaten Gründen" beim Derby-Spiel zwischen Köln und Gladbach. "Bild" berichtet, Hofmann reiste nach München, um gemeinsam mit Laura Winter zu trauern und den schweren Schicksalsschlag zu verkraften.