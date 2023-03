Fehlgeburt bei "Let's Dance"-Tänzerin: Renata und Valentin Lusin verlieren Baby

Einen Tag nach Valentinstag verkündeten die beiden "Let's Dance"-Profitänzer Renata und Valentin Lusin, dass sie ein Kind erwarten. Nur drei Wochen später wird die traurige Nachricht bekannt: Das Paar hat das Baby verloren.

Renata Lusin machte am 15. Februar publik, was wirklich hinter ihrer diesjährigen Pause bei der RTL-Show "Let's Dance" steckt: eine Schwangerschaft.

Die 36-jährige Ehefrau von Profitänzer Valentin Lusin freute sich auf Instagram so sehr über die Baby-News: "Ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge. Weinendes, weil ich dieses Jahr leider 'Let’s Dance' absagen muss und ein lachendes aus dem wunderschönsten Grund der Welt: 'Ich bin schwanger'. Wir waren in der Kinderplanung und es hat geklappt." Doch jetzt berichtet RTL, dass Renata Lusin das Baby verloren hat. Es soll nicht die erste Fehlgeburt gewesen sein. Noch hat das Tanz-Ehepaar die traurige Meldung nicht selbst bestätigt.

Baby verloren: Renata Lusin erleidet Fehlgeburt

Die ersten drei Monate einer Schwangerschaft gelten in der Regel als besonders kritisch. Das erste Trimester einer Schwangerschaft ist geprägt von Hoffen und Bangen. Renata Lusin war laut RTL-Infos fest für die 16. Staffel von "Let’s Dance" eingeplant und musste der Produktion und den Verantwortlichen schon sehr früh von ihrer Schwangerschaft berichten.

"Let's Dance": Valentin Lusin tanzt mit Anna Ermakova

"Ich würde es normalerweise natürlich erst viel später verkünden, aber wenn man in der Öffentlichkeit steht, so ist das.... Ich musste es natürlich sofort der Produktion sagen, damit sie auch irgendwie kurzfristig reagieren", sagte Renata noch im Februar. Laut "Bild" will die 36-Jährige am Freitag in der Live-Show über ihre Fehlgeburt sprechen. Valentin Lusin tanzt mit Promi-Tochter Anna Ermakova um den Sieg bei "Let's Dance".