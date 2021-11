"Fehlendes Gegenstück gefunden": Paris Hilton schwärmt von ihrem Mann

Insgesamt drei Tage hat Paris Hilton ihre Hochzeit gefeiert. Auf Instagram zeigt die Hotelerbin nun Bilder des Events und schwärmt in den höchsten Tönen von ihrem Ehemann, Unternehmer Carter Reum.

Paris Hilton (40) hat am Wochenende geheiratet - und lässt die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben. Auf Instagram hat die Hotelerbin nun mehrere Bilder der mehrtägigen Feier geteilt. zu einem Hochzeitsfoto schwärmt sie in den höchsten Tönen von ihrem frisch angetrauten Ehemann, dem Unternehmer Carter Reum (40).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Als wir Hand in Hand vor dem Altar standen, setzte mein Herz einen Schlag aus." Sie habe ihr "fehlendes Gegenstück gefunden", schreibt das (ehemalige) It-Girl über ihren Auserwählten, den sie seit 15 Jahren kennt und mit dem sie seit zwei Jahren zusammen ist. "Für mich bist du mehr als nur mein Ehemann. Du bist mein bester Freund, mein Lehrer, mein Liebhaber, mein Vertrauter und der Vater unserer zukünftigen Kinder. Ich bin so stolz, als deine Frau an deiner Seite zu stehen".

Mehrtägige Feier mit wechselnden Kleidern

Die Hochzeitsfeier in Bel Air dauerte insgesamt drei Tage. Hilton trug dabei vier verschiedene Kleider. Im Anschluss an die Zeremonie gab es zudem eine zwanglosere Party auf einem eigens aufgebauten Rummelplatz.

Ihr "Hauptkleid" war von Grace Kelly (1929-1982) inspiriert. "Seit ich ein kleines Mädchen war, träumte ich von meiner Märchenhochzeit. Ich träumte davon, ein atemberaubendes Kleid zu tragen, das wunderschön, zeitlos und schick ist. Ich träumte davon, einen Mann zu heiraten, der mein bester Freund ist,

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Paris Hilton wäre nicht Paris Hilton, wenn sie nicht auch ihre Hochzeit vermarkten würde. Beim US-Streamingdienst Peacock ist die Doku "Paris in Love" über die Vorbereitungen zu den Hochzeitsfeierlichkeiten erschienen.