FCR Eagles Masters: Promis spielen Golf und tun Gutes in der Toskana

"FCR EAGLES Masters Toskana 2022" von Falk und Andrea Raudies: Heinz Hoenig, Sasha, Ralph Siegel, Wolfgang Kubicki und Christian Schaeffer verbinden den Golfsport mit Charity und sammelten 65.000 Euro für bedürftige Menschen.

Grosseto - Immobilien-Unternehmer Falk Raudies und seine Frau Andrea haben vom 4.-7. Juni zum dritten Mal zu ihrem Charity-Golfturnier "FCR EAGLES Masters" geladen. Genauer gesagt ins idyllische Hotel "Il Pelagone" in der Provinz Grosseto im Süden der Toskana gegenüber der Insel Elba, das Falk Raudies vor einigen Jahren übernommen hat.

Für den guten Zweck wurden 65.000 Euro gesammelt. Das Geld wird für ein Schulprojekt in Südafrika verwendet. Sie möchten eine Schule für Kinder in der Barefoot Addo Elephant Lodge in Afrika bauen, denn Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Zukunft der Kinder. Dabei achten sie besonders darauf, dass die Klassenzimmer gut ausgestattet und stabil genug gebaut sind. Zudem werde drei Lehrer eingestellt, welche sehr gut auf die Kinder eingehen und Ihnen eine gute Bildung ermöglichen können. Die Schüler und Lehrer werden außerdem mit den benötigten Büchern, Heften und Lehrmaterial versorgt.

Der Einladung ins Hotel "Il Pelagone Hotel & Golf Resort" nach Gavorrano in der Toskana folgten: Eagles-Präsident Frank Fleschenberg mit seiner Frau Erika, Schauspieler Heinz Hoenig mit seiner schwangeren Frau Annika, Sänger Sasha mit seiner Frau Julia. Der fünfmalige Weltmeister und Olympiasieger Lars Riedel mit seiner Frau Katja, "Morden im Norden"-Schauspielerin Anjorka Strechel mit Freund Chris, Politiker Wolfgang Kubicki mit Frau Annette, "Rosenheim Cops"-Schauspieler und Sänger Christian Schaeffer mit seiner Frau Sandra und Ralph Siegel mit Frau Laura.

