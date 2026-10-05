FC Bayern setzt Verbot via Anwalt durch: Christian Lell darf kein München-Trikot auf Buch zeigen

Für Ex-Fußballer Christian Lell ist das FC-Bayern-Trikot künftig tabu, sagt er. Der diesjährige "Promi Big Brother"-Kandidat verrät die Hintergründe – und zeigt sich irritiert von der Entscheidung seines einstigen Heimatvereins.

In seiner Biografie "From Ego to Heart: Drogen, Absturz, Selbsthass – und mein Weg zurück ins Leben" berichtet Christian Lell (42) über seine düstere Vergangenheit. Auf dem Cover des Buchs wollte der Ex-Fußballer ursprünglich in einem FC-Bayern-Trikot zu sehen sein. Doch daraus wurde nichts: Sein einstiger Heimatverein untersagte die Abbildung. Wie Lell jetzt verrät, wurde dafür sogar ein Anwalt eingeschaltet.

Christian Lell: "Anwaltsschreiben vom FC Bayern bekommen"

"Mir wurde deutlich vermittelt, dass der FC Bayern mich derzeit ablehnt und mich auch nicht mehr im Trikot des Vereins sehen möchte", erklärte der Münchner vor wenigen Wochen im Abendzeitung-Interview. Jetzt thematisiert Lell das Verbot auch auf Instagram: "Es ist ein Anruf gekommen von dem Büro der Chefstelle des FC Bayern. [...] Das hab ich erst mal so zur Kenntnis genommen. Aber ich weiß nicht, wie man darauf kommt, jemandem, der in der Säbener Straße aufgewachsen ist, zu sagen, man möge dieses Trikot nicht mehr tragen."

Der 42-Jährige verbrachte einen Großteil seiner sportlichen Laufbahn beim deutschen Rekordmeister. Der Fußballklub sei für lange Zeit Lells "Zuhause gewesen, [...] ein Zufluchtsort, ein sicherer Hafen". Gerade deshalb habe er kein Verständnis dafür, dass man ihm das Tragen des Mannschaftstrikots verbieten wolle. Nach dem Anruf der FCB-Chefstelle seien sogar noch drastischere Maßnahmen eingeleitet worden, die sich stark auf sein am 22. September veröffentlichtes Buch auswirkten, so Lell. "Ein paar Wochen später hat dann mein Verlag (Forward Verlag) ein Anwaltsschreiben vom FC Bayern bekommen, man möchte doch auf dem Cover das Trikot entfernen." Lell und das zuständige Verlagshaus sahen angeblich keine andere Möglichkeit, als der Aufforderung zu folgen. Auf AZ-Anfrage wollte sich der FC Bayern nicht äußern.

Christian Lell trug das FC-Bayern-Trikot stets mit Stolz. © imago/ActionPictures

Ex-FC-Bayern-Star gefrustet: "Keiner kann mich abhalten"

Doch der Ex-Fußballer will das Trikot-Verbot nicht einfach auf sich sitzen lassen. Via richtet er deutliche Worte an die FC-Bayern-Chefs: "Keiner der Verantwortlichen in dem Verein, die jetzt da rumtanzen, die irgendwann zu dem Verein gekommen sind, und meinen, sie haben irgendwas zu sagen, kann mich davon abhalten, ein Herz für Bayern München zu haben. Und das werde ich auch immer haben." Lell zeigt sich irritiert und betont: "Manchmal werden wir von Menschen oder Institutionen enttäuscht, denen wir viel gegeben haben. Doch niemand kann uns unsere Wurzeln, unsere Erinnerungen und unsere Vision nehmen."

Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026: "Kaum jemand kennt den Menschen"

Heute ist der Münchner als Unternehmer tätig. Mit seiner diesjährigen "Promi Big Brother"-Teilnahme wagt er außerdem seine ersten Schritte ins Reality-TV. Mit dem Auftritt im beliebten Sat.1-Format verfolgt der 42-Jährige ein bestimmtes Ziel. "Viele kennen den Fußballer Christian Lell oder bestimmte Schlagzeilen aus meinem Leben. Aber kaum jemand kennt den Menschen dahinter", verriet er der Abendzeitung.

Es geht um Geld: PR-Manager spricht über Lells Gage

Und natürlich geht es auch um Bekanntheit und viel Geld. Wie hoch ist Lells Gage? "Christian wollte zwei Millionen Euro, dann eine Million Euro haben", sagte Lells PR-Manager Eric Sindermann dem " ". Sindermann, der selbst als Reality-Star bekannt ist, hielt die Millionen-Gage für die Teilnahme an "Promi Big Brother" freilich für eine utopische Vorstellung. "Digga, es gibt keine Millionen", habe er Lell klargemacht. Nach Informationen der Abendzeitung liegt Lells Gage im unteren sechsstelligen Bereich.

Christian Lell (im grauen Shirt) posiert an der Seite seiner "Promi Big Brother"-Kollegen. © imago/BOBO

Lell stand unter anderem wegen Drogenvorwürfen und Klagen im Fokus der Öffentlichkeit. Das offenbar falsche Bild, das viele von ihm haben, möchte er nun im Fernsehen korrigieren. Ob ihm das gelingen wird? Die kommenden Wochen werden es zeigen. Die 14. Staffel von "Promi Big Brother" mit Christian Lell startet am 5. Oktober 2026 auf Sat.1.