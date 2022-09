FC-Bayern-Fans empören mit Queen-Banner in der Allianz Arena

Nach dem Tod von Queen Elizabeth hat die Premier League ihren Spieltag verschoben – Bayern-Fans passt das gar nicht. Trainer Julian Nagelsmann hält die Entscheidung für richtig.

Die Trauer nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist nach wie vor groß – vor allem im Vereinigten Königreich. Aus Respekt vor der verstorbenen Monarchin und ihrer Familie verschob die englische Premier League sogar ihren Spieltag am vergangenen Wochenende. Fans des FC Bayern scheint dies empört zu haben: Sie hielten bei der Champions League-Partie gegen den FC Barcelona (2:0) ein Banner in die Höhe, auf dem die Entscheidung kritisiert wird.

Am Dienstagabend im Stadion: Bayern-Fans mit Plakat-Protest

Auf dem Spruchband, das in der Südkurve war, stand: "Last minute match delays and bans because of a Royal's death?! Respect Fans", also auf Deutsch: "Spielverschiebungen und -absagen in letzter Minute wegen des Tods eines Royals?! Respektiert Fans."

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. hat die Premier League ihren Spieltag verschoben. Bayern-Fans kritisieren das. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Bayern-Trainer hält Entscheidung nach Queen-Tod für richtig

Neben den Spielen in der englischen Liga wurde auch das Spiel der Glasgow Rangers gegen den SSC Neapel in der Champions League um einen Tag nach hinten verlegt. Der FC Bayern, der von den verschobenen Spielen nicht betroffen ist, hat sich zum geschmacklosen Banner der Fans bislang nicht geäußert.

Kurz nach dem Tod der britischen Monarchin sprach Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sein Beileid aus. Zur Entscheidung der Premier League sagte er: "Für mich ist das auch die richtige Entscheidung, den Spieltag zu verschieben und neu anzusetzen." Einige Fans sehen das aber wohl anders...