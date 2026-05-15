Fauxpas auf Münchner Promi-Event: Moderatorin ignoriert VIP-Gast

Hier ist Lachen ausdrücklich verboten: In München hat die Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" am Mittwochabend Premiere gefeiert. Auf dem blauen Teppich durften die prominenten Kandidaten aber wieder grinsen, was das Zeug hält. Die AZ war vor Ort dabei.

Es ist die siebte Staffel, die vom Erfolgsformat "LOL: Last One Laughing" seit Donnerstag (14. Mai) beim Streaming-Anbieter Amazon Prime ausgestrahlt wird – mit den Sonderausgaben zu Weihnachten und Halloween sind es sogar neun. Am Mittwochabend (13. Mai) haben Cast und Crew zusammen mit geladenen Promi-Gästen Premiere in der Astor-Film-Lounge des Arri-Kinos in der Türkenstraße gefeiert.

Verspätung auf dem blauen Teppich: Stargast kassiert Ansage

Natürlich ließ es sich Michael "Bully" Herbig (58) nicht nehmen, bei der München-Premiere persönlich als Moderator und Gastgeber zu erscheinen. Mit dabei hatte er die Kandidaten Michelle Hunziker (49), Max Giermann (50), Elton (55) und Olaf Schubert (58). Nach einem nervenaufreibenden Dreh, bei dem Lachen verboten war, durfte nun auf dem blauen Teppich endlich wieder gestrahlt werden.

Ein "LOL"-Promi ließ allerdings auf sich warten: Teddy Teclebrhan (42) erschien zu spät, was von einem Kollegen nicht unbemerkt blieb. "Da kommt er endlich, der große Star", witzelte Michael "Bully" Herbig. Fast schon wie in Hollywood ließ sich Teclebrhan nach dieser Ansage von den anwesenden Fotografen gebührend feiern.

"LOL"-Promis feiern Premiere in München

Das Konzept von "LOL" ist simpel: Promis und Comedians werden für sechs Stunden in einem Studio eingesperrt und dürfen unter keinen Umständen lachen. Beim ersten Verstoß gibt es eine Verwarnung, beim zweiten fliegt man knallhart aus der Show. Dass das für die Nerven eine absolute Belastungsprobe ist, bestätigte Max Giermann auf dem blauen Teppich in München: "Am gefährlichsten ist, wenn gerade etwas Lustiges vorbei ist. Dann denkt man, jetzt könne man sich erst mal entspannen."

Auch Michelle Hunziker hatte in der Show mit Problemen zu kämpfen. Auf die Frage, wie sie es schaffe, so ernst zu bleiben, antwortete sie: "Überhaupt nicht. Ich habe es noch nie geschafft, ernst zu bleiben." Lachend fügte sie an: "Ich habe auch keine Ahnung, warum sie mich wieder geholt haben."

Überraschung bei "LOL": Horst Schlämmer moderiert statt "Bully" Herbig

Im Kino gab es dann für die geladenen Gäste exklusiv die ersten beiden Episoden von "LOL: Last One Laughing" zu sehen. Das Publikum erwartete direkt zum Start eine Mega-Überraschung: Statt Michael "Bully" Herbig sitzt in der siebten Staffel Horst Schlämmer, gespielt von Hape Kerkeling (61), im Überwachungsraum. "Bully" selbst tritt heuer als Kandidat an.

Tränen auf der Bühne: Emotionaler Moment für Max Giermann

Nach dem Screening der Episoden wurden die anwesenden Show-Teilnehmer unter tosendem Applaus auf der Bühne begrüßt. Dabei kam es zu einem sehr emotionalen Moment zwischen zwei Promi-Männern. "Max [ Giermann, d.R. ], ich muss das einfach mal sagen: Du bist wirklich ein Ausnahmekünstler", sagte Teddy Teclebrhan. Max Giermann war von diesen herzlichen Worten so gerührt, dass er für einen kurzen Moment die Fassung verlor und ihm die Tränen kamen: "Jetzt muss ich schon wieder weinen. Es rührt mich sehr, dass Teddy so etwas sagt."

Moderatorin vergisst Olaf Schubert

Zu einem unangenehmen Moment kam es nur wenige Minuten später, als Moderatorin Laura Larsson (36) die Gäste schon verabschiedet hatte. "Ganz kurz, wir haben den Olaf vergessen", unterbrach Michael "Bully" Herbig den letzten Applaus. Tatsächlich war der Comedian auf der Bühne bis dahin komplett ignoriert worden. Daher gebührten die letzten Worte des Abends dem 58-Jährigen: "Für mich ist das wie ein wohl organisierter Kindergeburtstag. Wann bekommt man die Pappnasen schon mal auf einen Haufen." Mit Drinks und Musik ließen die Gäste den Abend danach gemütlich ausklingen.

Die Bilder des Abends sehen Sie oben in der Fotostrecke.