AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • "Fast so, als müsste man wieder laufen lernen": Bushido und Anna-Maria bereits länger getrennt

"Fast so, als müsste man wieder laufen lernen": Bushido und Anna-Maria bereits länger getrennt

Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido sind seit 2012 verheiratet. Nun kündigt die Influencerin überraschend an, die Ehe sei in eine "schwierige Phase" geraten - mit Konsequenzen.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Seit 2012 verheiratet: Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi. (Archivbild)
Seit 2012 verheiratet: Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi hat überraschend angekündigt, nicht mehr mit dem Rapper zusammenzuleben. "Unsere Ehe ist in eine schwierige Phase geraten und wir hatten beide das Bedürfnis, etwas Abstand zu nehmen, um wieder klarer zu sehen", schrieb Ferchichi in ihrer Instagram-Story. 

"Seit einiger Zeit leben wir nicht mehr zusammen und verbringen trotzdem viel gemeinsame Zeit mit den Kindern", schrieb die 44-Jährige weiter. Vieles fühle sich gerade neu und ungewohnt an, "fast so, als müsste man wieder laufen lernen", so Ferchichi in ihrer Story auf dem Netzwerk Instagram.   

Ferchichi und ihr Mann sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder. Die 44-Jährige hat zudem einen Sohn aus erster Ehe. 2022 zog die Großfamilie nach Dubai.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.