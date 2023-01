Fashion Week Paris mit "Batman": Robert Pattinson begeistert im Rock

Auch "The Batman" dürstet es hin und wieder nach modischer Veränderung: So erschien Robert Pattinson zur Fashion Week in Paris im stylischen Rock.

21. Januar 2023 - 13:47 Uhr | (stk/spot)

Robert Pattinson legte einen denkwürdigen Auftritt in Paris hin. © Pascal Le Segretain/Getty Images for Christian Dior

Schauspieler Robert Pattinson (36) hat auf der momentan stattfindenden Fashion Week in Paris eindrucksvoll beweisen, auch als Trendsetter voranzuschreiten. Der Star, bekannt aus der "Twilight"-Reihe und unlängst zu Gotham Citys dunklem Rächer Batman aufgestiegen, erschien zur Show von Edelmarke Dior im Rock auf dem roten Teppich. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Zu seinem dunkelgrauen Tweed-Kilt kombinierte er zu diesem Anlass eine flauschige braune Pelzjacke. Viel Haut zeigte Pattinson trotz Rock jedoch nicht: Zu seinen ohnehin schon hohen Boots wählte er farblich passende, bis über die Waden reichende Socken. Ein bisschen Batman-Bein gab es für die Anwesenden aber zu bestaunen. Der Rock liegt im Star-Trend Mit seiner Kleiderwahl stand Pattinson im Übrigen nicht allein da: Auch Serienstar Lucien Laviscount (30), bekannt aus dem Netflix-Hit "Emily in Paris", rockte wortwörtlich die Fashion Week in Paris. Ein anderer Weltstar machte es den beiden schon im Sommer des vergangenen Jahres vor: Damals erschien Brad Pitt (59) zur Berlin-Premiere seines Films "Bullet Train" in einem knielangen, braunen Rock. Und nochmals einige Monate zuvor verzückte Oscar Isaac (43) bei der London-Premiere seiner Marvel-Serie "Moon Knight": Für die Veranstaltung schmiss er sich in einen hellgrauen Anzug von Designer Thom Browne, statt einer Anzughose kombinierte er dazu einen farblich passenden Rock. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de