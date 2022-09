Fashion, Glamour & Starkoch: Da kommen die Promis gern zum Tegernsee

Fashion im Park trifft auf Sternekoch! Tanja Ehrmann stellt die neue Herbst/Winter-Kollektion des Bo-Redley-Stores im Parkhotel Egerner Höfe vor – mit prominenten Gästen wie Monika Gruber, Saskia Greipl-Konstantinidis und Vanessa Birkenstock. Thomas Kellermann sorgt fürs Menü.

Die Society zeigte sich am Donnerstag am Tegernsee...

BrauerPhotos 14 Die Society zeigte sich am Donnerstag am Tegernsee...

Designer-Fashion statt Dirndl, Sterneküche statt Wiesn-Hendl und Tegernsee statt Theresienwiese. Wenige Tage vor dem Oktoberfest-Start genießen die VIPs die Ruhe vor dem Party-Marathon. Im Parkhotel Egerner Höfe in Rottach-Egern stellte Mode-Unternehmerin Tanja Ehrmann die neue Herbst-Winter-Kollektion ihrer Bo-Redley-Boutique vor. Die prominenten Gäste freuten sich über ein Flying-Gourmet-Menü von Sternekoch Thomas Kellermann.

Tanja Ehrmann hat zum Society-Event geladen

Es wurde fleißig geshoppt – und der gute Zweck stand dabei im Vordergrund: "Zehn Prozent aller Umsätze, die mit dem Verkauf der neuen Kollektion an diesem Abend generiert wurden, werden an 'LichtBlick Seniorenhilfe e.V.' gespendet. Der Verein unterstützt rund 20.000 Senioren in Bayern, deren Rente für das alltägliche Leben nicht ausreicht", erklärte Gastgeberin Tanja Ehrmann.

Monika Gruber freut sich schon aufs Anzapfen im Dirndl

Auch Monika Gruber ist zum Tegernsee gefahren. Wie tickt die Kabarettistin in Sachen Mode? "Ich mag es modisch, muss aber in meinem Alter nicht mehr jedem Trend folgen, denn das wäre peinlich. Ich mag keine Verkleidungen. Durch meine Bühnentätigkeit weiß ich genau, was mir steht." Die 51-Jährige freut sich schon auf das Oktoberfest: "Ich zapfe am Samstag auf der Oiden Wiesn an. Ich hoffe, dass ich nicht mehr als zwei Schläge brauche und nicht schlechter abschneiden werde als der OB."

Saskia Greipl-Konstantinidis bekommt Mode-Tipps

Tanja Ehrmanns beste Freundin Saskia Greipl-Konstantinidis war freilich auch gekommen – mit Ehemann und Netzwerk-König Stavros Konstantinidis. "Tanja hat meinen Style aufgelockert. Dank ihr trage ich nun auch breite Gürtel und Layering-Looks", schwärmt Society-Lady Saskia Greipl-Konstantinidis.

Unter den weiteren Gästen waren Christiane zu Salm, Sarah Kronsbein, Tina Aigner, Julia Haupt, Kinga Mathé, Susanne Gräfin von Moltke und Julia Frohwitter.