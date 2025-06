Fanta-4-Sänger Thomas D: Sein neues Leben in Hamburg

Von einem abgelegenen Hof in der Eifel in die Millionenstadt Hamburg ist Sänger Thomas D mit seiner Frau und den zwei Kindern vor wenigen Monaten gezogen. In einem TV-Interview hat er über sein neues Leben im Norden gesprochen und verraten, warum es ihm in der Hansestadt sehr gut gefällt.

Thomas D war am 6. Juni in der "NDR Talk Show" zu Gast.

Thomas D (56) von der Hip-Hop-Gruppe Die Fantastischen Vier hat noch einmal einen Neustart gewagt. Der Musiker ist von der beschaulichen Eifel in den Norden gezogen und lebt nun in der zweitgrößten Stadt Deutschlands. In Hamburg hat er sich aber offenbar schon gut eingelebt, wie er in der "NDR Talk Show" am 6. Juni erzählte.

"Hamburg ist eine Perle"

"Ich schätze die Hamburger sehr, ihre Art, leicht zurückhaltend, aber sehr freundlich", schwärmte er in der Talksendung im NDR-Fernsehen von seiner neuen Wahlheimat. "Hamburg ist eine Perle, wir haben sehr viel Grün hier und das viele Wasser ist toll." Dabei scheint ihm der Umzug gar nicht so leicht gefallen zu sein. Denn: "Ich habe 25 Jahre in der Eifel gewohnt, wie ich immer sage, am Arsch der Welt, aber es ist ein sehr schöner Arsch. Also war ich da sehr gerne. Ich gehe da noch ab und zu hin, ich habe da ein Musikstudio."

Doch nun sei er eben neu in Hamburg - und das offenbar seiner Familie zuliebe. "Meine Frau und selbst meine beiden Kinder wollten nicht auf dem Land bleiben, ich bin das einzige Landei in unserer Familie. Also bin ich in die Stadt gezogen, in die schönste Stadt der Welt." Für seinen neuen, urbanen Wohnort kann sich der gebürtige Stuttgarter vielleicht auch Tipps von seinem Bandkollegen Smudo (57) holen, der bereits seit 1996 dort lebt.

Bereits im April hatte Thomas D in der NDR-Sendung "Das!" von der Hansestadt und ihren Einwohnern geschwärmt. Die Hamburger seien gar nicht kühl, wie man ihnen oft nachsagt, sondern "herzlich". Sie würden sich nicht aufdrängen. "Man trifft hier wunderbare Menschen. Hilfsbereit, freundlich, korrekt, sie haben Stil."

2024 feierte die Band ihr 35. Jubiläum

Die Band, zu der noch Michi Beck und And.Ypsilon gehören, ist seit 1989 als Die Fantastischen Vier bekannt und hatte mit dem Song "Die Da!?!" von 1992 ihren großen Durchbruch. Am 7. Juli 2024 feierten die Musiker ihr 35. Jubiläum. Im Oktober erschien dann ihr elftes Studioalbum "Long Player", an dem sie fünf Jahre lang arbeiteten.