Familienstreit bei "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Star Marlene Lufen: "Haben geweint"

Marlene Lufen ist ein echter Familienmensch: Neben ihren beiden Kindern spielt auch Schwester Nadja eine ganz wichtige Rolle für sie. Doch wie Lufen jetzt erzählt, kam es in ihrer Familie bereits zu unschönen und handfesten Streit-Szenen. Was ist vorgefallen?

Für Marlene Lufen (55) ist die Familie das Wichtigste. Die Moderatorin vom "Sat.1-Frühstücksfernsehen" liebt ihre vier Jahre ältere Schwester Nadja sehr und hieß sie bereits in ihrem Podcast willkommen. Doch die 55-Jährige kennt auch die "rebellische" Seite ihres Familienmitglieds – und erinnert sich an eine bestimmte Streitsituation aus deren Jugend zurück.

Marlene Lufen über Schwester Nadja: "Voll rebellisch"

"Meine Schwester hatte so einen leichten Hippie-Touch, den ich immer ganz aufregend fand. Wobei ich eine sehr nervige kleine Schwester wohl war", erzählt Marlene Lufen in ihrem Podcast "M wie Marlene". "Wir haben heute ein wahnsinnig enges Verhältnis, aber sie war halt voll rebellisch." Eine Rebellion, die während ihrer Jugend zu diversen Streitereien im Elternhaus geführt hat.

Damals seien durchaus auch mal "Pantoffeln geflogen", wie Marlene Lufen erzählt. Aber nicht etwa in ihre Richtung: Der Familienzoff spielte sich zwischen Nadja und deren Vater ab. "Also mein Vater war ein ganz liebevoller Vater", stellt die Moderatorin klar. "Aber die haben sich, glaube ich, auch mal gehauen gegenseitig." Zu diesem Zeitpunkt sei ihre Schwester schon "groß" gewesen, im pubertären Alter von ca. 17 Jahren. "Ich weiß nicht mehr, wer, aber irgendjemand schmiss so einen Pantoffel einmal durchs Wohnzimmer", erinnert sich Lufen.

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Marlene Lufen über Familienstreit: "Ganz schnell wieder vertragen"

Für die heutige "Frühstücksfernsehen"-Moderatorin war das damals eine beunruhigende Szene: "Meine Mama und ich saßen in der Küche und haben dann geweint, weil wir dachten, es ist ganz schlimm", erinnert sie sich. Doch der Zoff sei nie von langer Dauer gewesen: "Die haben sich aber immer auch ganz schnell wieder vertragen. Also ich bin jetzt nicht in einem Haushalt groß geworden, wo es immer Stress gab, wo immer irgendwie so das am Schwelen war, überhaupt nicht", betont Marlene Lufen. "Das waren wirklich so die Ausnahmen."