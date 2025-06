Familienfeier am Sonntag: Pietro Lombardis Sohn Amelio wird getauft

Mit engen Freunden und der Familie feiern Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa am kommenden Sonntag die Taufe ihres gemeinsamen Sohnes Amelio. Auch Leano und Alessio sind bereits getauft.

Der Glaube an Gott spielt eine wichtige Rolle im Leben von Pietro Lombardi (33). "Gott war immer eine wichtige Stütze für mich, vor allem in schweren Zeiten", erklärte er einmal der "Bild". Der , dass an diesem Wochenende die Taufe seines zweiten Sohnes mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) stattfindet.

Ein besonderer Moment für Pietro Lombardis Familie

"Für uns als katholische Familie ist die Taufe ein ganz besonderer Moment", erklärt Lombardi, der als Sieger der achten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde. Die Taufe stehe ihm zufolge "für den Glauben, in dem wir unser Kind aufwachsen lassen möchten - mit Werten wie Nächstenliebe, Zusammenhalt und Vertrauen". Es sei schön, das Ganze im Kreise seiner Liebsten feiern zu können.

Dem Bericht zufolge soll die Taufe von Söhnchen Amelio, der ist, am 15. Juni mit Familie und engen Freunden stattfinden. Auch der kleine Leano (2), , und der im Sommer 2015 geborene Alessio - Lombardis Sohn aus der geschiedenen Ehe mit Sarah Engels (32) - wurden bereits getauft.

Fans des Sängers warten aber auf eine ganz andere kirchliche Feier - auf seine Hochzeit mit Laura Maria Rypa. Die soll "auf jeden Fall" noch in diesem Jahr steigen, bestätigt hat. Vor wenigen Wochen erklärte er, dass zunächst im Sommer geheiratet werden sollte, aber "wir haben ja auch noch die Baustelle unseres neuen Hauses, und unser Kleiner soll auch noch getauft werden". Die beiden steckten noch in der Planung, vielleicht werde es eine Winterhochzeit.