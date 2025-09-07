Familienauftritt: Charlène von Monaco glänzt im Spitzenkleid

Charlène von Monaco hat mit ihrer Familie das traditionelle Picknick "U Cavagnëtu" im Princesse-Antoinette-Park in Monaco besucht. Die Fürstin wählte für den Anlass ein elegantes Spitzenkleid.

Fürstin Charlène von Monaco (47) und ihre Familie waren am Samstag die Ehrengäste beim traditionellen Picknick "U Cavagnëtu" in Monaco. Während Fürst Albert (67) einen eher unscheinbaren Look mit dunklem Jackett, weißem Hemd und grauer Hose wählte, zog seine Ehefrau in einem weißen Spitzenkleid von Oscar de la Renta alle Blicke auf sich.

Die Zwillinge machen es ihren Eltern nach

Zum hochgeschlossenen Vokuhila-Dress kombinierte sie cremefarbene Pumps. Ihre Haare hatte sie zu einem Dutt zurückgesteckt, wobei zwei Strähnen ihr Gesicht umrahmten. Perlenohrringe komplettierten den eleganten Look. Auch ihre Zwillinge hatten sich schick gemacht: Prinz Jacques (10) trug wie sein Vater ein dunkles Jackett und kombinierte dazu eine beige Hose. Schwester Gabriella erschien in einem knöchellangen, cremefarbenen Dior-Kleid mit hellgrünem Muster. Ihre Haare waren zu einer romantischen Frisur geflochten.

hatten sich rund 1.000 Monegassen am Samstag im Parc Princesse Antoinette versammelt. Georges Marsan (68), Bürgermeister des Fürstentums, war ebenfalls bei dem Picknick mit musikalischer Untermalung und Kinderprogramm anwesend. Der gemeinsame gesellige Moment soll "das Ende des Sommers und die Zeit des Wiedersehens" würdigen.

Zuletzt blickte Charlène von Monaco bei Instagram auf einen wichtigen modischen Moment in ihrem Leben zurück. Nach dem Tod von Giorgio Armani (1934-2025) am 4. September verabschiedete sich die Fürstin von ihm. In einer persönlichen Botschaft, , hieß es: "Mit großer Trauer haben der Fürst und ich vom Tod von Giorgio Armani erfahren. Er war eine Symbolfigur in der Modewelt und hat Trends geschaffen und geprägt, die Generationen beeinflusst haben."

Die Fürstin fügte in dem Post hinzu: "Zu seinen vielfältigen Werken gehörte auch mein Hochzeitskleid im Juli 2011. Seine Arbeit und seine Errungenschaften werden ihn überdauern und auch in Zukunft präsent sein." Zusammen mit ihren emotionalen Worten teilte sie in dem Beitrag ein Foto, das sie in ihrem Brautkleid zeigt. Zu sehen sind darauf auch Giorgio Armani selbst, sowie der Bräutigam Fürst Albert.