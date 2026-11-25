Miriam Neureuther spricht jetzt offen über ihre Familie und den Alltag als Mutter. Hohe Ansprüche machen ihr dabei zu schaffen, erzählt sie im Interview mit der Abendzeitung.

Vier Kinder und ein idyllisches Familienleben: In ihrer Mutterrolle geht Miriam Neureuther (36) vollends auf. Zugleich kann der Alltag als Vierfach-Mama auch herausfordernd und stressig werden. Der Abendzeitung verrät sie die Gründe.

Miriam Neureuther über Muttersein: "Eigene Zeit bleibt auf der Strecke"

"Unser Familienalltag ist oft ziemlich turbulent, gerade mit einem eineinhalbjährigen Kind", erzählt Neureuther im Interview. Nesthäkchen Mats wurde im März 2025 geboren und hält seine Mutter offenbar gut auf Trab. Die 36-Jährige gesteht: "Da bleibt die eigene Zeit als Mama manchmal auf der Strecke." Doch Miriam Neureuther und Ehemann Felix (42) gönnen sich auch mal elterliche Auszeiten. "Wir achten bewusst darauf, uns gegenseitig Freiräume zu ermöglichen. Schon ein paar Stunden für sich allein helfen, neue Energie zu tanken und den Familienalltag wieder mit frischem Elan anzugehen."

Alltag mit Mann Felix und Kindern: Miriam Neureuther stößt an ihre Grenzen

Auf Skiern trieb sich Miriam Neureuther stets zu Bestleistungen. Auch in ihrer Mutterrolle hat die Ex-Biathletin mit deutsch-norwegischen Wurzeln einen hohen Selbstanspruch. "Ich bin von Natur aus ein kleiner Perfektionist und möchte am liebsten immer alles richtig machen", erklärt sie gegenüber der Abendzeitung. Sie gibt zu: "Gerade im Familienalltag stößt man mit diesem Anspruch aber schnell an seine Grenzen."

Miriam und Felix Neureuther leben ein idyllisches Familienleben in Garmisch-Partenkirchen. Doch der Alltag mit vier Kindern kann auch stressig werden. © imago/Sammy Minkoff

Im Laufe der Jahre ist Neureuther gelassener mit den Erwartungen an sich selbst geworden. "Ich habe gelernt, auch mal loszulassen, Dinge gelassener zu sehen und nicht immer alles perfekt machen zu müssen", meint die Ex-Sportlerin. "Das nimmt viel Druck heraus und macht das Zusammenleben für alle entspannter."

Felix Neureuther fasziniert von Ehefrau: "Teilweise völliges Chaos"

Ehemann Felix zufolge ist Miriam Neureuther die perfekte Mutter. Im Sommer betonte der ehemalige Skirennläufer den unermüdlichen Einsatz seiner Frau. "Wir haben vier kleine Kinder zu Hause, bei uns herrscht teilweise völliges Chaos", sagte der 42-Jährige. Gerade deshalb sei er fasziniert davon, wie Miriam die Mama-Rolle voller Leidenschaft lebt. Sie müsse mit "sehr, sehr wenig Schlaf" auskommen und schaffe es trotzdem, am nächsten Tag mit einem strahlenden Lächeln aufzustehen.

Miriam Neureuther gewährt private Einblicke

Wie stolz Miriam Neureuther auf ihr Familienglück ist, zeigt sich auch online. Regelmäßig gewährt die einstige Biathletin Einblicke in ihren Alltag als Mutter. Ob beim Backen, Spielen oder bei Ausflügen in der Natur – ihre Kinder Matilda, Leo, Lotta und Mats sind immer mal wieder Teil ihrer Postings. Doch eines ist der 36-Jährigen dabei wichtig: Die Gesichter ihres Nachwuchses sind stets verborgen. Miriam und Felix Neureuther legen großen Wert darauf, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen.