Familie machte Mary Roos Vorwürfe: Schlagersängerin reagiert deutlich

Familie steht für Mary Roos an erster Stelle. Doch vonseiten ihrer Liebsten hagelte es Vorwürfe. Wie hat Roos reagiert? Und was hat ihre Schlagerkarriere damit zu tun?

Mary Roos (77) verabschiedete sich Anfang 2020 von den großen Musikbühnen. Nach fast 50 Jahren im Rampenlicht wollte die Schlagersängerin mehr Zeit mit der Familie verbringen. Sohnemann Julian Böhm (39) oder auch Schwester Tina York (71) schenkt sie seither viel Aufmerksamkeit und genießt das Leben in vollen Zügen. Das war aber nicht immer so, wie sie nun ausgeplaudert hat.

Mary Roos über Bühnen-Aus: "Habe mir das lange überlegt"

In der Talkshow " " meint Mary Roos: "Ich bin ja froh, älter zu werden. Was ist denn die Alternative? Nur sterben. Ich liebe das Leben, ich finde es wunderbar, und ich genieße es auch jetzt." Jeder Tag sei für die Schlager-Ikone eine Bereicherung. Sie habe noch viel vor und wolle jede Minute auskosten.

Zu ihrem Bühnen-Aus sagt sie heute: "Ich habe mir das lange überlegt, zwei Jahre lang." Spontan kam der Rückzug aus dem Rampenlicht somit nicht. Mary Roos verrät weiter, dass ihre Schlagerkarriere Schuld an familiären Unstimmigkeiten gewesen sei.

Familiäre Vorwürfe: "Bei keiner Hochzeit dabei"

Die Sängerin berichtet, dass ihr Bruder sie darauf direkt angesprochen habe. "Er hat immer gesagt: 'Du warst bei keiner Familienfeier, keiner Hochzeit dabei.' Und dann hab ich gedacht: 'Er hat recht.'" Durch Auftritte oder andere jobbedingte Verpflichtungen sei die Sängerin oft nicht anwesend gewesen, wenn sich ihre Liebsten versammelten. Doch seit ihrem Rückzug hat sie nun viel mehr Zeit für die Familie.

Mary Roos und ihr Sohn Julian Böhm. Hat sie ihrer Familie zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt? © imago/Breuel-Bild

Mary Roos schließt Musik-Comeback aus

Eine Rückkehr auf die Schlagerbühne schließt Mary Roos vehement aus. Auf Überraschungsauftritte der Sängerin in Silbereisen-Shows oder ähnlichen Formaten können Fans nicht mehr hoffen. "Das hab ich immer gesagt. Ich werde keine Platten mehr machen und auch nicht mehr auf die Unterhaltungsbühne gehen."

Doch ein Hintertürchen lässt sich Mary Roos offen. Sie verrät: "Ich werde vielleicht Theater spielen, weil mir das sehr gut gefallen hat." An der Seite von Kabarettist Wolfgang Trepper war sie in bereits mehreren Stücken zu sehen. Zuletzt standen die beiden im Mai 2025 im Rahmen des Comedyprogramms "Nutten, Koks und frische Erdbeeren" auf der Bühne.