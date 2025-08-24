Familie erinnert an 47. Geburtstag von Kobe Bryant

Am 23. August wäre Kobe Bryant 47 Jahre alt geworden. Seine Witwe Vanessa und Tochter Natalia teilten auf Instagram Erinnerungen an den verstorbenen Basketball-Star, der 2020 bei einem Helikopter-Unglück ums Leben kam.

Vanessa Bryant (43) und ihre älteste Tochter Natalia (22) haben am Samstag an Kobe Bryants (1978-2020) Geburtstag erinnert. Der verstorbene Basketball-Star wäre am 23. August 47 Jahre alt geworden.

Vanessa Bryant veröffentlichte auf , das sie mit ihrem verstorbenen Ehemann während eines Europa-Urlaubs zeigt. Auf dem Bild küsst sie Kobe auf die Wange. "Wir lieben und vermissen dich und Gigi so sehr. Wir senden dir unsere Liebe. Alles Gute zum Geburtstag, Baby", schrieb sie in der Bildunterschrift.

Tochter teilt Kindheitserinnerung

Auch Tochter Natalia postete eine Erinnerung an ihren Vater. Sie teilte unter anderem ein Foto in ihrer Story, auf dem sie und Kobe scherzhaft eine Statue nachahmen. "Alles Gute zum Geburtstag, Papa", kommentierte sie das Bild mit einem roten Herz-Emoji. Natalia war 17 Jahre alt, als ihr Vater bei dem Helikopter-Unfall starb.

Neben der Familie meldete sich auch Pau Gasol (45) zu Wort. Der ehemalige Lakers-Spieler und enge Freund Bryants postete . "Alles Gute zum Geburtstag, hermano. Ich vermisse dich und liebe dich für immer", schrieb der spanische Basketball-Profi. Gasol und Bryant spielten von 2008 bis 2014 zusammen bei den Los Angeles Lakers und gewannen zwei NBA-Meisterschaften. Die beiden Athleten pflegten auch abseits des Spielfelds eine enge Freundschaft.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Helikopter-Unfall kostete zwei Leben

Kobe Bryant und seine 13-jährige Tochter Gianna kamen am 26. Januar 2020 bei einem Helikopter-Absturz ums Leben. Das Unglück ereignete sich auf dem Weg zu einem Basketball-Spiel in Calabasas, Kalifornien. Insgesamt starben neun Menschen bei dem Absturz.

Der fünffache NBA-Champion hinterlässt seine Frau Vanessa und die Töchter Natalia, Bianka (8) und Capri (6). Bryant hatte seine 20-jährige Karriere bei den Lakers 2016 beendet und sich nach dem Rückzug verstärkt seiner Familie gewidmet.

Los Angeles würdigt Bryant weiterhin

Anfang August ehrten die Los Angeles Dodgers Bryant mit einer besonderen Aktion. Am 8. August - eine Referenz an seine frühere Trikotnummer - erhielten Stadion-Besucher eine Wackelkopf-Figur des Basketball-Stars. Bei der Veranstaltung übernahmen Bryants jüngere Töchter zeremonielle Aufgaben. Bianka warf den ersten Ball, während Capri die traditionelle Ankündigung "Es ist Zeit für Dodgers Baseball!" machte.