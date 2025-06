Falschnachricht über ihren Tod macht Anna Heiser "fassungslos"

Eine falsche Todesmeldung schockiert die "Bauer sucht Frau"-Stars Anna und Gerald Heiser: "Diese Fake News haben eine neue Grenze überschritten."

Mit emotionalen Worten hat sich das "Bauer sucht Frau"-Paar Anna (34) und Gerald (40) Heiser auf Instagram zu Wort gemeldet. : "Seitdem wir in der Öffentlichkeit stehen, haben wir schon viele absurde Dinge über uns gelesen. Aber diese Fake News haben eine neue Grenze überschritten: Irgendein anonymer Bericht hat uns für tot erklärt - angeblich Autounfall, unsere Kinder nun Waisen."

Anna Heiser erklärt weiter, sie denke seither daran, "wie es sich anfühlen muss, wenn jemand, der uns kennt, das liest. Wenn Familie oder Freunde uns nicht erreichen können. Wenn Menschen wirklich kurz glauben, dass wir nicht mehr leben." In dem Beitrag ist zudem zu lesen: "Wie wenig Mitgefühl muss jemand haben, der so etwas schreibt - nur für ein paar Klicks?" Es mache sie "fassungslos, wie leicht sich Falschmeldungen im Netz verbreiten - ohne Konsequenzen, ohne Rücksicht". Sie schließt mit den Worten: "Es geht hier nicht um Sensationsgier. Es geht um Menschen. Um Verantwortung. Fake News sind kein harmloser Scherz."

Rückzug aus der Öffentlichkeit?

Bereits im März hat das Paar verraten, dass es über einen Abschied aus der Öffentlichkeit nachdenkt. Damit wollen sie ihre Kinder vor bösen Kommentaren schützen. "Ich muss gestehen, dass wir uns überlegen, sobald die Kinder größer sind, uns komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen", so Anna Heiser in dem Gespräch. Die Influencerin, die seit Jahren regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben teilt, begründet diese Überlegung mit den negativen Seiten des Online-Daseins: "Zum Schutz unserer Kinder. Wir bekommen nun einmal Hate-Wellen und die Kommentare sind teilweise unter der Gürtellinie."

Bei der Familie stehen unterdessen gerade große Veränderungen an. Die Heisers, die zuletzt eine Ehekrise überwinden mussten, verkündeten die endgültige Entscheidung, ihre Farm in Namibia zu verkaufen und nach Polen - Annas Heimat - zu ziehen.

Anna und Gerald Heiser stehen seit 2017 in der Öffentlichkeit. Sie lernten sie sich im Rahmen des RTL-Formats "Bauer sucht Frau" kennen. Anschließend wanderte die gebürtige Polin zu ihrem Partner nach Afrika aus. 2018 heiratete das Paar, 2021 und 2022 folgte die Geburt ihrer beiden Kinder.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert