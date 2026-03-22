Falscher Titel bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg": Promi-Gast teilt gegen den Gastgeber aus

Nachdem er Bata Illic mit einem falschen Titel angekündigt hatte, musste sich Andy Borg in seiner "Schlager-Spaß"-Sendung prompt einen fiesen Seitenhieb gefallen lassen. Was war noch in der Show geboten?

Im Mittelpunkt der aktuellen "Schlager-Spaß mit Andy Borg"-Ausgabe vom 21. März stand eine Hommage an Peter Alexander, der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Die Übertragung der Sendung fand diesmal nicht nur im SWR und MDR statt, sondern auch im ORF2. Zu den Gästen zählten unter anderem Die jungen Zillertaler, Bata Illic, Pupo, die Staufberg Musikanten, die Nockis und Volker Heißmann.

Andy Borg kündigt Musikgäste beim "Schlager-Spaß" absichtlich falsch an

Für gute Stimmung sorgte gleich zu Beginn ein kleiner Scherz von Gastgeber Andy Borg. Als er die Nockis ankündigte, erklärte er augenzwinkernd: "In den Nockbergen sind sie zu Hause, darum heißen sie auch Nockberg-Quintet." Kurz darauf korrigierte er sich schmunzelnd: "Nein, natürlich nicht." Er habe lediglich eine Wette mit einem Bandmitglied der Nockis eingelöst und jetzt "fünf Euro gewonnen". Seit 2019 tritt das Nockalm Quintett nur noch unter dem Namen Nockis auf.

Komiker singt beim "Schlager-Spaß" und bekommt großes Lob von Bata Illic

Auch Volker Heißmann erlebte beim "Schlager-Spaß" einen besonderen Abend. Der Komiker führte nicht nur einen Sketch zusammen mit Andy Borg auf, sondern trat auch als Sänger auf. Borg und Heißmann lernten sich im "Musikantenstadl" kennen. Größere Bekanntheit erlangte der Franke unter anderem durch seine Rolle als "Mariechen". Gemeinsam mit seinem Kollegen Martin Rassau, der "Waltraud" verkörpert, tritt Heißmann noch regelmäßig auf.

Komiker Volker Heißmann war zu Gast beim "Schlager-Spaß". © Screenshot SWR

Auch als Sänger ist der 57-Jährige oft unterwegs. Beim "Schlager-Spaß" nutzte er die Gelegenheit, einen Titel von Udo Jürgens zu singen: "Er weiß, was wichtig ist". Der Auftritt brachte ihm großes Lob ein, unter anderem von Schlager-Ikone Bata Illic. "Ich darf ihm das doch sagen, was du gerade gesagt hast?", versicherte sich Andy Borg bei Illic, bevor er das Kompliment an Heißmann weitergab: "Bata hat gesagt, dass du nicht nur ein guter Schauspieler, sondern auch ein guter Sänger bist."

Andy Borg irritiert: "Wo ist Alma?"

Natürlich erfüllte Borg an diesem Abend auch wieder zahlreiche Musikwünsche von den Zuschauern und Zuschauerinnen zu Hause. Diesmal allerdings ohne die Hilfe seiner Assistentin Alma. "Wo ist Alma? Soll ich das jetzt ganz allein machen hier?", fragte Borg irritiert. "Ja musst du", antwortete Alma, die bereits bei der Jukebox in der anderen Ecke des Studios stand.

Assistentin Alma war diesmal für die Bedienung der Jukebox zuständig. © Screenshot SWR

Andy Borg warnt "Schlager-Spaß"-Gäste: "Benehmt euch!"

Das erste Lied durften Die jungen Zillertaler gemeinsam performen. "Benehmt euch", warnte Borg zuvor scherzhaft. Ihre Version von Peter Alexanders Hit "Der Papa wird’s schon richten" kam bei den Gästen gut an. "Das habt ihr sehr schön gemacht", lobte Borg hinterher. Und kommandierte seine Gäste zurück auf die Plätze: "Setzen!" Den Zuschauern erklärte er humorvoll: "Mit denen muss man so reden, sonst artet das hier aus."

Die jungen Zillertaler beim Musikquiz mit Andy Borg. © Screenshot SWR

Überraschung beim "Schlager-Spaß"

Gleich mehrere Küsschen bekam Borg an diesem Abend von der Chefin der Staufberg Musikanten. Roswita richtete ihm schöne Grüße und ein "Busserl" ihres Idols, Schlagersänger Marc Pircher aus. Der ließ es sich nicht nehmen, persönlich in der Weinstube vorbeizuschauen und seinen Fan zu überraschen. "Er ist nur für dich hierhergekommen", erklärte Borg Roswita, die ihr Glück kaum fassen konnte.

Nach falschem Titel: Bata Illic teilt gegen Andy Borg aus

Einen kleinen Patzer leistete sich der Moderator dann bei der Ankündigung von Bata Illics Klassiker "Michaela". Zwar wird der Titel mit "ch" geschrieben, aber mit "k" gesprochen. Borg korrigierte sich erst nach Illics Auftritt: "Ich habe es natürlich falsch gesagt. Es heißt Mikaela nicht Michaela." Illic nahm den Patzer mit Humor. Einen kleinen Seitenhieb konnte sich der 86-Jährige allerdings nicht verkneifen: "Ich wollte schon sagen, du singst das sehr gut, aber deine Aussprache gefällt mir nicht."

Auch in den kommenden Wochen dürfen sich die Fans wieder auf neue unterhaltsame Momente freuen. Die nächste "Schlager-Spaß"-Ausgabe ist bereits geplant: Am 18. April treten unter anderem Brigitte Traeger, die Speedos, Silvio d’Anza, Sonja Liebing und die Kronwildkrainer in Andy Borgs gemütlicher Weinstube auf.