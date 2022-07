Falsche Haare, XXL-Wimpern und Vamp-Look: So stylt sich die Tochter (15) von Katie Price für die Hochzeit

Viele Teenager experimentieren gerne mit Make-up. Doch der extrem unnatürliche Look der Tochter von Katie Price und Peter André geht vielen Followern zu weit.

Katie Price ist bekannt für ihren künstlichen Look, den offenbar auch ihre Tochter übernommen hat.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Princess Tiaamii, die Tochter von Ex-Playboy-Star Katie Price (44) und Sänger Peter André (49) wird langsam erwachsen und ähnelt mit ihrem Look mehr und mehr ihrer Mutter.

Die 15-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Foto, das sie aufgebrezelt mit riesiger Lockenmähne und starkem Make-up zeigt. Viele ihrer Follower sind davon jedoch gar nicht begeistert und vielmehr der Meinung, dass sie ohne so viel Schminke wesentlich hübscher wäre. Princess Tiaamii lässt die Kritik aber offenbar an sich abprallen und antwortet in einem Kommentar: "Diese ganzen Kommentare über mein Make-up, das war nur für eine Hochzeit."

Katie Price: Kritik für Glamour-Look der Tochter

Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie für den glamourösen Look von Katies ältester Tochter kritisiert wird: Schon als Princess Tiaamii noch jünger war, wurde ihr oftmals sehr künstliches Aussehen in den sozialen Medien von vielen Usern beanstandet.