Falka Klare: Red-Carpet-Premiere mit den Eltern

Ein besonderer Moment für die ganze Familie: Falka Klare lief zum ersten Mal gemeinsam mit ihren berühmten Eltern Felix Klare und Zora Thiessen über einen roten Teppich. Die junge Schauspielerin war bereits im Münchner "Polizeiruf 110" zu sehen.

Ein Familienmoment der besonderen Art: Falka Klare (geb. 2007) erlebte bei der Eröffnungsveranstaltung zum Filmfest München am Samstag ihre Red-Carpet-Premiere - und das an der Seite ihrer berühmten Eltern. Gemeinsam mit dem Stuttgart-"Tatort"-Kommissar Felix Klare und Schauspielerin Zora Thiessen schritt die junge Nachwuchsdarstellerin erstmals über den roten Teppich. Die Teenagerin war bereits in einigen Filmen zu sehen, zuletzt im Münchner "Polizeiruf 110: Jenseits des Rechts", der Ende 2024 im Ersten ausgestrahlt wurde.

"Ja, heute zum ersten Mal mit Mama und Papa unterwegs", bestätigte Falka Klare bei der Premiere. Auf Nachfrage von spot on news, wie sich dieser besondere Moment anfühle, strahlte sie: "Schön, aufregend, Sommer ist da, es passt eigentlich alles." Die junge Darstellerin wirkte entspannt und freute sich offenbar über die neue Erfahrung.

Vater Felix Klare: "Stolz seit der Geburt"

Papa Felix Klare machte keinen Hehl aus seinem Stolz auf die Tochter. "Ja, klar, aber das bin ich schon seit der Geburt", antwortete der "Tatort"-Star auf die Frage, ob er besonders stolz auf seine Falka sei. Dass seine Tochter ebenfalls den Weg zur Schauspielerei eingeschlagen hat, ist von den Eltern nicht forciert worden: "Bei uns darf das jeder selber entscheiden, wie er oder sie will. Mal gucken, was daraus wird. Wir wissen es ja noch nicht", lachte der vierfache Vater.

Die Familie Klare-Thiessen scheint großen Wert darauf zu legen, dass der Nachwuchs behutsam an die Öffentlichkeit herangeführt wird. Auf die Frage, ob es Absicht gewesen sei, Falkas Schauspielauftritte eher unter dem Radar zu halten, bestätigte Felix Klare: "Lieber langsam, aber sicher. Das ist besser."

Schauspielerei liegt in der Familie

Offenbar liegt das Schauspieltalent in der Familie: Auch der große Bruder Jason Klare hat sich für diesen Beruf entschieden. "Der Große wird auch Schauspieler. Der studiert aber ganz ordentlich am Max-Reinhardt-Seminar", verriet Mutter Zora Thiessen auf dem roten Teppich. Die renommierte Wiener Schauspielschule gilt als eine der prestigeträchtigsten im deutschsprachigen Raum.

Mit ihrem ersten Red-Carpet-Auftritt hat Falka Klare einen wichtigen Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere erreicht. Die Familie zeigt eindrucksvoll, wie man Nachwuchstalente fördern kann, ohne sie zu überfordern.

Felix Klare und Richy Müller begeistern seit 2008 als Hauptkommissare Sebastian Bootz und Thorsten Lannert im Stuttgarter "Tatort".