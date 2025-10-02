In wenigen Tagen startet die neue Staffel der ZDF-Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops" im TV. Doch für eine Schauspielerin wird diese Freude derzeit überschattet: Eine Fake-Warnung versetzt Fans in Sorge. Was ist passiert?

Karin Thaler (60) steht bereits seit 2002 für "Die Rosenheim-Cops" vor der Kamera. Auch in der 25. Staffel, die ab dem 7. Oktober im ZDF ausgestrahlt wird, ist die 60-Jährige wieder mit von der Partie. Doch nun macht die Schauspielerin einen unschönen Zwischenfall publik: Betrüger haben ein Fake-Profil von ihr erstellt – und geben sich im Netz als die sympathische Schauspielerin aus.

"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler warnt: "Das bin nicht ich"

Auf Instagram teilte Karin Thaler den Screenshot von einem Account, der ihrem Original-Profil nachempfunden ist. Ein Betrüger hat sich als die "Rosenheim-Cops"-Darstellerin ausgegeben und mit dem Standort München und Thalers Schauspielagentur "Gotha Mittermayer" einen authentischen Eindruck erweckt. Doch Karin Thaler stellt klar: "Achtung, Fake! Aufpassen und bitte melden!"

Unter dem Beitrag schreibt die 60-Jährige noch: "Schon wieder eine Fakeseite. Bitte melden und blockieren. Das bin nicht ich!" Fans bestätigten der Schauspielerin in der Kommentarspalte, ihrer Bitte nachgekommen zu sein. Inzwischen hat Karin Thaler den Original-Post entfernt, jedoch ist die Fake-Warnung noch immer in ihrer Instagram-Story einsehbar.

Auf Instagram warnte Karin Thaler vor einem Fake-Profil. © instagram/karinthaler_original

Karin Thaler seit 25 Jahren bei "Die Rosenheim-Cops": "Ich kann es nicht fassen"

Als Person des öffentlichen Lebens muss sich Karin Thaler leider auch mit Betrügern dieser Art auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz scheint die Schauspielerin den Austausch auf Social Media für gewöhnlich sehr zu schätzen. Regelmäßig versorgt sie "Rosenheim-Cops"-Fans mit Eindrücken aus ihrem Leben. Die 60-Jährige ist bereits seit Folge eins Teil des Erfolgsformates und zählt zu den beliebtesten Gesichtern.

Im Gespräch mit der AZ hat Karin Thaler verraten, von dem großen Erfolg der "Rosenheim-Cops" selbst überrascht worden zu sein: "Wenn ich ehrlich bin, habe ich damit nicht gerechnet. Die erste Staffel wurde auf zwei Jahre gedreht. Von der redaktionellen Seite gab es damals nach sieben Folgen ein Schreiben, dass ein bisschen was am Konzept geändert werden sollte. Mein erster Gedanke war: Das war's dann! Und jetzt sind wir ein Vierteljahrhundert später bei der 600. Folge. Ich kann es nicht fassen."

Der Cast von "Die Rosenheim-Cops": Karin Thaler (3. v. li.) ist von dem großen Erfolg der Serie noch immer überwältigt. © Markus Sapper

Karin Thaler zur AZ: 2025 ist "das Jahr meiner Jubiläen"

Die erste Staffel wurde also wirklich über zwei Jahre lang gedreht? Gegenüber der AZ hat Karin Thaler erklärt: "Normalerweise drehen wir mit einem Vorlauf von einem Dreivierteljahr bis zu einem Jahr. Damals dauerte das aber wirklich zwei Jahre. Viele sagen immer: Na ja, es sind ja erst 23 Jahre 'Die Rosenheim-Cops'. Für mich zählen aber die Drehjahre und das sind genau 25."

Schließlich hat Karin Thaler in der AZ noch verraten, warum 2025 für sie ein ganz besonderes sei: "Dieses Jahr ist auch das Jahr meiner Jubiläen: Ich bin 60 geworden, stehe seit 40 Jahren vor der Kamera, bin über 30 Jahre mit meinem Mann zusammen und seit 50 Jahren mit meiner besten Freundin befreundet."