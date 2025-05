Fake Freckles: Einfach den Sommer ins Gesicht zaubern

Sommersprossen zum Aufmalen? Das klingt komplizierter als es ist! Mit ein paar Utensilien aus dem Badezimmer, ein wenig Geduld und einem Hauch Selbstbräuner gelingen Fake Freckles über Nacht oder auch in 15 Minuten - wenn es schnell gehen muss.

Sommersprossen feiern im Beauty-Sommer 2025 ein riesiges Comeback. Kein Wunder, denn die zarten Punkte auf Nase und Wangen sorgen im Handumdrehen für einen frischen, sommerlichen Look. Aber was tun, wenn Mutter Natur beim Thema Freckles etwas gegeizt hat? Kein Problem - denn mit diesem einfachen DIY-Trick gelingen die Fake Freckles garantiert.

Der einfachste Beauty-Hack des Sommers

Sommersprossen zum Aufmalen? Das klingt komplizierter als es ist! Mit ein paar Utensilien aus dem Badezimmer, ein wenig Geduld und etwas Selbstbräuner wird der sommersprossige Sommerlook im Handumdrehen Realität - ganz ohne Sonnenbaden. Man braucht dazu nur ein paar wenige Utensilien: einen flüssigen oder cremigen Selbstbräuner, eine saubere Zahnbürste (am besten mit unterschiedlich langen Borsten), ein sanftes Gesichtspeeling sowie einen Waschlappen oder ein Wattepad

Unser Tipp für das Beauty-Ritual: Diese Fake-Freckles-Methode am besten abends anwenden - so kann der Selbstbräuner über Nacht wirken und die Sommersprossen halten länger. Am nächsten Morgen wacht man mit süßen, sommerlichen Fake Freckles auf - als käme man frisch von einem Tag in der Sonne. Echte Overnight-Magie!

Schritt für Schritt zu natürlichen Fake Freckles

Vorbereitung ist alles: Die Prozedur startet mit einem sanften Gesichtspeeling. Das entfernt abgestorbene Hautschüppchen und sorgt dafür, dass der Selbstbräuner gleichmäßig aufgetragen werden kann. Wichtig: Danach keine Creme auftragen - die Haut sollte fettfrei sein.

Anschließend ist es Zeit die Freckles aufzutupfen: Dazu eine kleine Menge Selbstbräuner in ein Schälchen geben und die Zahnbürste vorsichtig eintunken. Die überschüssige Flüssigkeit kann man am Rand abstreifen. Jetzt kommt der kreative Teil: Mit der Bürste werden vorsichtig kleine Punkte auf Nase, Wangen und - für einen besonders natürlichen Look - auch auf Stirn und Schläfen aufgetupft. Am besten auch darauf achten, dass man die kleinen Punkte unregelmäßig auftupft.

Falls die Fake Freckles schon tagsüber ihre Wirkung entfalten sollen: Nach dem Auftupfen sollte der Selbstbräuner etwa 15 Minuten auf der Haut bleiben. Danach können die überschüssige Reste sanft mit einem feuchten Wattepad abgenommen werden - aber Vorsicht, nicht verwischen!

Noch ein paar Tipps zum Schluss:

Weniger ist mehr: Lieber mit wenigen Punkten starten und später nachbessern, als zu dick aufzutragen.

Nicht zufrieden mit dem Ergebnis? Kein Problem - die Sommersprossen lassen sich leicht mit Make-up abdecken.

Alternative: Henna für temporäre Sommersprossen

Henna bietet ebenfalls eine natürliche Möglichkeit, Sommersprossen für etwa eine Woche zu behalten. Mit einem feinen Pinsel oder einem Holzstäbchen wird die Henna-Paste aufgetragen und nach dem Trocknen abgewaschen. Diese Methode erfordert etwas mehr Übung, liefert aber ein Ergebnis, das länger anhält.